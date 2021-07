Tokyo Olympics tennis schedule: Order of Play and today’s matches on TV

Tennis may have already enjoyed a golden month with Wimbledon wowing the crowds upon their return to Centre Court, but fans have double delight this summer with the Olympics 2020 set to serve up a treat.

Novak Djokovic, Andy Murray, Daniil Medvedev and more are all gearing up to take part in their first matches of the Men’s Singles tournament, while Naomi Osaka is gunning for glory in the Women’s Singles in her home nation.

RadioTimes.com brings you the full guide to watching tennis at the Olympics including a full TV schedule and regularly updated Order of Play for the women’s and men’s tournaments. Plus find out what else is on with our guide to the Olympics on TV today.

How to watch tennis at the Olympics

Every single match will be shown on discovery+ so you’ll never miss a moment.

Check out the full Order of Play below, which includes all the matches happening live today.

We can give loose timings, but obviously match schedules will change depending on how long each takes.

Olympics tennis 2021 Order of Play – Saturday 24th July

All starting at 3am UK time. Selected matches in bold.

Ariake Tennis Park Centre Court

[2] OSAKA Naomi (JPN) v ZHENG Saisai (CHN)

[2] MEDVEDEV Daniil (RUS) v BUBLIK Alexander (KAZ)

[8] KREJCIKOVA Barbora (CZE) v DIYAS Zarina (KAZ)

[1] DJOKOVIC Novak (SRB) v DELLIEN Hugo (BOL)

Court 1

[6] SWIATEK Iga (POL) v BARTHEL Mona (GER)

[13] SONEGO Lorenzo (ITA) v DANIEL Taro (JPN)

[9] BENCIC Belinda v PEGULA Jessica (USA)

[11] CARRENO BUSTA Pablo (ESP) v SANDGREN Tennys (USA)

Court 2

[16] DAVIDOVICH FOKINA Alejandro (ESP) v SOUSA Pedro (POR)

[15] RYBAKINA Elena (KAZ) v STOSUR Samantha (AUS)(ITF)

[11] KARATSEV Aslan (RUS) v PAUL Tommy (USA)

[16] BERTENS Kiki (NED) v VONDROUSOVA Marketa (CZE)

Court 3

[13] PAVLYUCHENKOVA Anastasia (ROC) v Sara Errani (ITA)(ITF)

[14] SAKKARI Maria (GRE) v KONTAVEIT Anett (EST)

[15] FOGNINI Fabio (ITA) v SUGITA Yuichi (JPN)

CILIC Marin (CRO) v MENEZES Joao (BRA)(ITF)

Court 4

STOJANOVIC Nina v HIBINO Nao (JPN)

BASILASHVILI Nikoloz (GEO) v CARBALLES BAENA Roberto (ESP)

[14] HUMBERT Ugo (FRA) v ANDUJAR Pablo (ESP)

DOI Misaki (JPN) v ZARAZUA Renata (MEX)

Court 5

KRAWIETZ Kevin / PUETZ Tim (GER) v BAGNIS Facundo / SCHWARTZMAN Diego (ARG)

[2] HERBERT Pierre-Hugues / MAHUT Nicolas (FRA) v MURRAY Andy / SALISBURY Joe (GBR)

[6] BARTY Ashleigh / SANDERS Storm (AUS) v HIBINO Nao / NINOMIYA Makoto (JPN)

McLACHLAN Ben / NISHIKORI Kei (JPN) v SOUSA Joao / SOUSA Pedro (POR)

Court 6

FERNANDEZ Leylah Annie (CAN) v YASTREMSKA Dayana (UKR)

STRUFF Jan-Lennard (GER) v MONTEIRO Thiago (BRA)

SVITOLINA Elina / YASTREMSKA Dayana (UKR) v CORNET Alizé / FERRO Fiona (FRA)

[5] HURKACZ Hubert / KUBOT Lukasz (POL) v STRUFF Jan-Lennard / ZVEREV Alexander (GER)

Court 7

WATSON Heather (GBR) v FRIEDSAM Anna-Lena (GER)(ITF)

SHERIF Maiar (EGY)(ITF) v PETERSON Rebecca (SWE)

MAJCHRZAK Kamil (POL) v KECMANOVIC Miomir (SRB)

XU Yifan / YANG Zhaoxuan (CHN) v KRUNIC Aleksandra / STOJANOVIC Nina (SRB)

Court 8

[7] DABROWSKI Gabriela / FICHMAN Sharon (CAN) v PIGOSSI Laura / STEFANI Luisa (BRA)

CHARDY Jeremy (FRA) v BARRIOS VERA Tomas (CHI)(ITF)

GERASIMOV Egor (BLR) v SIMON Gilles (FRA)

BUBLIK Alexander / GOLUBEV Andrey (KAZ) v CHARDY Jeremy / MONFILS Gael (FRA)

Court 9

MUSETTI Lorenzo (ITA) v MILLMAN John (AUS)

BADOSA Paula (ESP) v MLADENOVIC Kristina (FRA)

MERTENS Elise / van UYTVANCK Alison (BEL) v MUGURUZA Garbine / SUAREZ NAVARRO Carla (ESP)

RISKE Alison (USA) v BUZARNESCU Mihaela (ROU)(ITF)

Court 10

OSORIO SERRANO Maria Camila (COL) v GOLUBIC Viktorija (SUI)

NAGAL Sumit (IND)(ITF) v ISTOMIN Denis (UZB)(ITF)

[6] KHACHANOV Karen / RUBLEV Andrey (ROC) v RAM Rajeev / TIAFOE Frances (USA)

[1] MEKTIC Nikola / PAVIC Mate (SRB) v DEMOLINER Marcelo / MELO Marcelo (BRA)

Court 11

[8] KOOLHOF Wesley / ROJER Jean-Julien (NED) v GILLE Sander / VLIEGEN Joran (BEL)

[5] CHAN Hao-Ching / CHAN Latisha (TPE) v NICULESCU Monica / OLARU Raluca (ROU)

[7] MURRAY Jamie / SKUPSKI Neal (GBR) v MOLTENI Andres / ZEBALLOS Horacio (ARG)

KUDERMETOVA Veronika / VESNINA Elena (ROC) v FRIEDSAM Anna-Lena / SIEGEMUND Laura (GER)

When is tennis on at the Olympics?

Tennis runs between Saturday 24th July until Sunday 1st August.

Medal finals will take place on the final three days, with five tournaments in action: Men’s, Women’s, Men’s Doubles, Women’s Doubles and Mixed.

Check out our guide on how to watch Olympics 2020 or see Olympics on TV today for more details, timings, and exclusive expert analysis from some of the biggest names in world sport over the coming weeks.

Sir Chris Hoy, Beth Tweddle, Rebecca Adlington, Matthew Pinsent and Dame Jess Ennis-Hill are among the stars we have to being their esteemed opinions, so don’t miss what they have to say.

Olympics tennis seeds

Men’s

Novak Djokovic (Serbia) Daniil Medvedev (ROC) Stefanos Tsitsipas (Greece) Alexander Zverev (Germany) Andrey Rublev (ROC) Pablo Carreno Busta (Spain) Hubert Hurkacz (Poland) Diego Schwartzman (Argentina) Felix Auger-Aliassime (Canada) Gael Monfils (France) Aslan Karatsev (ROC) Karen Khachanov (ROC) Lorenzo Sonego (Italy) Ugo Humbert (France) Fabio Fognini (Italy) Alejandro Davidovich Fokina (Spain)

Women’s

Ashleigh Barty (Australia) Naomi Osaka (Japan) Aryna Sabalenka (Belarus) Elina Svitolina (Ukraine) Karolina Pliskova (Czech Republic) Iga Swiatek (Poland) Garbine Muguruza (Spain) Barbora Krejcikova (Czech Republic) Belinda Bencic (Switzerland) Petra Kvitova (Czech Republic) Jennifer Brady (USA) Elise Mertens (Belgium) Anastasia Pavlyuchenkova (ROC) Maria Sakkari (Greece) Elena Rybakina (Kazakhstan) Kiki Bertens (Netherlands)

Which tennis players are at the Olympics?

Singles players only.

ARGENTINA

Men’s Singles: Diego Schwartzman, Facundo Bagnis, Federico Coria, Francisco Cerundolo

Women’s Singles: Nadia Podoroska

AUSTRALIA

Men’s Singles: John Millman, James Duckworth

Women’s Singles: Ashleigh Barty, Ajla Tomljanovic, Samantha Stosur

BELARUS

Men’s Singles: Egor Gerasimov, Ilya Ivashka

Women’s Singles: Aryna Sabalenka

BELGIUM

Women’s Singles: Elise Mertens, Alison Van Uytvanck

BOLIVIA

Men’s Singles: Hugo Dellien

BRAZIL

Men’s Singles: Thiago Monteiro, Joao Menezes

CANADA

Men’s Singles: Felix Auger-Aliassime

Women’s Singles: Leylah Fernandez

CHILE

Men’s Singles: Marcelo Tomas Barrios Vera

CHINA

Women’s Singles: Zheng Saisai, Wang Qiang

CHINESE TAIPEI

Men’s Singles: Yen-Hsun Lu

COLOMBIA

Men’s Singles: Daniel Elahi Galan

Women’s Singles: Maria Camila Osario Serrano

CROATIA

Men’s Singles: Marin Cilic

Women’s Singles: Donna Vekic

CZECH REPUBLIC

Men’s Singles: Tomas Machac

Women’s Singles: Karolina Pliskova, Petra Kvitova, Barbora Krejcikova, Marketa Vondrousova

EGYPT

Men’s Singles: Mohamed Safwat

Women’s Singles: Mayar Sherif

ESTONIA

Women’s Singles: Anett Kontaveit

FRANCE

Men’s Singles: Gael Monfils, Ugo Humbert, Jeremy Chardy, Gilles Simon

Women’s Singles: Fiona Ferro, Kristina Mladenovic, Alize Cornet, Caroline Garcia

GEORGIA

Men’s Singles: Nikoloz Basilashvili

GERMANY

Men’s Singles: Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer, Philipp Kohlschreiber

Women’s Singles: Laura Siegemund, Mona Barthel, Anna-Lena Friedsam

GREAT BRITAIN

Men’s Singles: Andy Murray, Liam Broady

Women’s Singles: Heather Watson

GREECE

Men’s Singles: Stefanos Tsitsipas

Women’s Singles: Maria Sakkari

HUNGARY

Men’s Singles: Marton Fucsovics

INDIA

Men’s Singles: Sumit Nagal

ITALY

Men’s Singles: Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti

Women’s Singles: Camila Giorgi, Jasmine Paolini, Sara Errani

JAPAN

Men’s Singles: Yoshihito Nishioka, Kei Nishikori, Taro Daniel, Yuichi Sugita

Women’s Singles: Naomi Osaka, Misaki Doi, Nao Hibino

KAZAKHSTAN

Men’s Singles: Alexander Bublik, Mikhail Kukushkin

Women’s Singles: Elena Rybakina, Yulia Putintseva, Yaroslava Shvedova, Zarina Diyas

SOUTH KOREA

Men’s Singles: Soonwoo Kwon

LATVIA

Women’s Singles: Jelena Ostapenko, Anastasija Sevastova

NETHERLANDS

Women’s Singles: Kiki Bertens

PARAGUAY

Women’s Singles: Veronica Cepede Royg

PERU

Men’s Singles Juan Pablo Varillas

POLAND

Men’s Singles: Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak

Women’s Singles: Iga Swiatek, Magda Linette

PORTUGAL

Men’s Singles: Pedro Sousa, Joao Sousa

ROMANIA

Women’s Singles: Mihaela Buzarnescu

ROC

Men’s Singles: Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Aslan Karatsev, Karen Khachanov

Women’s Singles: Anastasia Pavlyuchenkova, Veronika Kudermetova, Ekaterina Alexandrova, Elena Vesnina

SERBIA

Men’s Singles: Novak Djokovic, Miomir Kecmanovic

Women’s Singles: Nina Stojanovic, Ivana Jorovic

SLOVAKIA

Men’s Singles: Norbert Gombos

SPAIN

Men’s Singles: Pablo Carreno Busta, Alejandro Davidovich Fokina, Pablo Andujar, Roberto Carballes Baena

Women’s Singles: Garbine Muguruza, Paula Badosa, Sara Sorribes Tormo, Carla Suarez Navarro

SWEDEN

Women’s Singles: Rebecca Peterson

SWITZERLAND

Women’s Singles: Belinda Bencic, Viktorija Golubic

TUNISIA

Women’s Singles: Ons Jabeur

UKRAINE

Women’s Singles: Elina Svitolina, Dayana Yastremska

USA

Men’s Singles: Tommy Paul, Frances Tiafoe, Tennys Sandgren, Marcos Giron

Women’s Singles: Jennifer Brady, Jessica Pegula, Alison Riske

UZBEKISTAN

Men’s Singles: Denis Istomin

