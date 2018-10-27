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These listings are provisional and may be subject to change
BBC Radio 1
- 700 Freeview
- 0101 Sky
- 901 Virgin
- 700 Freesat
- 700 BT TV
- 700 YouView
- 0101 Sky HD
- 700 TalkTalk
BBC Radio 2
- 702 TalkTalk
- 702 BT TV
- 702 Freeview
- 0102 Sky
- 902 Virgin
- 702 Freesat
- 702 YouView
- 0102 Sky HD
BBC Radio 3
- 703 YouView
- 0103 Sky HD
- 703 Freeview
- 0103 Sky
- 703 BT TV
- 703 Freesat
- 903 Virgin
- 703 TalkTalk
BBC Radio 4 FM
- 704 TalkTalk
- 704 BT TV
- 704 Freeview
- 0104 Sky
- 904 Virgin
- 704 Freesat
- 704 YouView
- 0104 Sky HD
BBC Radio 4 Extra
- 708 YouView
- 0131 Sky HD
- 708 Freeview
- 0131 Sky
- 910 Virgin
- 708 Freesat
- 708 BT TV
- 708 TalkTalk
BBC Radio 4 LW
- 0143 Sky HD
- 0143 Sky
- 710 Freesat
- 911 Virgin
BBC Radio 5 live
- 705 TalkTalk
- 705 BT TV
- 705 YouView
- 0105 Sky HD
- 705 Freeview
- 0105 Sky
- 905 Virgin
- 705 Freesat
BBC Radio 5 live sports extra
- 706 YouView
- 0144 Sky HD
- 706 Freeview
- 0144 Sky
- 908 Virgin
- 706 Freesat
- 706 BT TV
- 706 TalkTalk
BBC Radio 6 Music
- 707 TalkTalk
- 707 BT TV
- 707 Freeview
- 0120 Sky
- 909 Virgin
- 707 Freesat
- 707 YouView
- 0120 Sky HD
BBC Radio 1Xtra
- 701 Freeview
- 0137 Sky
- 907 Virgin
- 701 BT TV
- 701 YouView
- 701 Freesat
- 0137 Sky HD
- 701 TalkTalk
BBC Asian Network
- 709 TalkTalk
- 709 YouView
- 709 Freesat
- 709 Freeview
- 912 Virgin
- 0119 Sky HD
- 0119 Sky
- 709 BT TV
BBC World Service
- 710 YouView
- 0115 Sky HD
- 710 BT TV
- 710 TalkTalk
- 710 Freeview
- 0115 Sky
- 906 Virgin
- 711 Freesat
Absolute Radio
Classic FM
- 721 Freesat
- 0106 Sky HD
- 0106 Sky
- 922 Virgin
- 731 Freeview
- 731 YouView
- 731 BT TV
- 731 TalkTalk
Heart London
Planet Rock
- 730 Freesat
- 0110 Sky HD
- 0110 Sky
- 924 Virgin
BBC Radio Scotland FM
- 930 Virgin
- 719 BT TV
- 719 TalkTalk
- 719 Freeview
- 0116 Sky
- 712 Freesat
- 719 YouView
- 0116 Sky HD
BBC Radio Nan Gàidheal
- 720 Freeview
- 0139 Sky
- 713 Freesat
- 720 YouView
- 0139 Sky HD
- 934 Virgin
- 720 BT TV
- 720 TalkTalk
BBC Radio Ulster
- 719 TalkTalk
- 719 BT TV
- 932 Virgin
- 719 YouView
- 0118 Sky HD
- 719 Freeview
- 0118 Sky
- 716 Freesat
BBC Radio Foyle
- 720 Freeview
- 720 YouView
- 720 BT TV
- 720 TalkTalk
- 0152 Sky HD
- 0152 Sky
- 933 Virgin
- 717 Freesat
BBC Radio Wales
- 0117 Sky
- 714 Freesat
- 719 TalkTalk
- 719 BT TV
- 931 Virgin
- 719 Freeview
- 719 YouView
- 0117 Sky HD
BBC Radio Cymru
- 720 Freeview
- 0152 Sky
- 715 Freesat
- 720 TalkTalk
- 720 BT TV
- 936 Virgin
- 720 YouView
- 0152 Sky HD