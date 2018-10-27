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BBC Radio 1 logo

BBC Radio 1

BBC Radio 1

  • 700 Freeview
  • 0101 Sky
  • 901 Virgin
  • 700 Freesat
  • 700 BT TV
  • 700 YouView
  • 0101 Sky HD
  • 700 TalkTalk
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BBC Radio 2 logo

BBC Radio 2

BBC Radio 2

  • 702 TalkTalk
  • 702 BT TV
  • 702 Freeview
  • 0102 Sky
  • 902 Virgin
  • 702 Freesat
  • 702 YouView
  • 0102 Sky HD
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BBC Radio 3 logo

BBC Radio 3

BBC Radio 3

  • 703 YouView
  • 0103 Sky HD
  • 703 Freeview
  • 0103 Sky
  • 703 BT TV
  • 703 Freesat
  • 903 Virgin
  • 703 TalkTalk
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BBC Radio 4 FM logo

BBC Radio 4 FM

BBC Radio 4 FM

  • 704 TalkTalk
  • 704 BT TV
  • 704 Freeview
  • 0104 Sky
  • 904 Virgin
  • 704 Freesat
  • 704 YouView
  • 0104 Sky HD
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BBC Radio 4 Extra logo

BBC Radio 4 Extra

BBC Radio 4 Extra

  • 708 YouView
  • 0131 Sky HD
  • 708 Freeview
  • 0131 Sky
  • 910 Virgin
  • 708 Freesat
  • 708 BT TV
  • 708 TalkTalk
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BBC Radio 4 LW logo

BBC Radio 4 LW

BBC Radio 4 LW

  • 0143 Sky HD
  • 0143 Sky
  • 710 Freesat
  • 911 Virgin
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BBC Radio 5 live logo

BBC Radio 5 live

BBC Radio 5 live

  • 705 TalkTalk
  • 705 BT TV
  • 705 YouView
  • 0105 Sky HD
  • 705 Freeview
  • 0105 Sky
  • 905 Virgin
  • 705 Freesat
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BBC Radio 5 live sports extra logo

BBC Radio 5 live sports extra

BBC Radio 5 live sports extra

  • 706 YouView
  • 0144 Sky HD
  • 706 Freeview
  • 0144 Sky
  • 908 Virgin
  • 706 Freesat
  • 706 BT TV
  • 706 TalkTalk
listen live
BBC Radio 6 Music logo

BBC Radio 6 Music

BBC Radio 6 Music

  • 707 TalkTalk
  • 707 BT TV
  • 707 Freeview
  • 0120 Sky
  • 909 Virgin
  • 707 Freesat
  • 707 YouView
  • 0120 Sky HD
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BBC Radio 1Xtra logo

BBC Radio 1Xtra

BBC Radio 1Xtra

  • 701 Freeview
  • 0137 Sky
  • 907 Virgin
  • 701 BT TV
  • 701 YouView
  • 701 Freesat
  • 0137 Sky HD
  • 701 TalkTalk
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BBC Asian Network logo

BBC Asian Network

BBC Asian Network

  • 709 TalkTalk
  • 709 YouView
  • 709 Freesat
  • 709 Freeview
  • 912 Virgin
  • 0119 Sky HD
  • 0119 Sky
  • 709 BT TV
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BBC World Service logo

BBC World Service

BBC World Service

  • 710 YouView
  • 0115 Sky HD
  • 710 BT TV
  • 710 TalkTalk
  • 710 Freeview
  • 0115 Sky
  • 906 Virgin
  • 711 Freesat
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Absolute Radio logo

Absolute Radio

Absolute Radio

  • 727 TalkTalk
  • 727 BT TV
  • 724 Freesat
  • 727 YouView
  • 0107 Sky HD
  • 727 Freeview
  • 0107 Sky
  • 915 Virgin
Classic FM logo

Classic FM

Classic FM

  • 721 Freesat
  • 0106 Sky HD
  • 0106 Sky
  • 922 Virgin
  • 731 Freeview
  • 731 YouView
  • 731 BT TV
  • 731 TalkTalk
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Heart London logo

Heart London

Heart London

  • 0111 Sky HD
  • 0111 Sky
  • 728 TalkTalk
  • 728 BT TV
  • 728 YouView
  • 733 Freesat
  • 728 Freeview
  • 918 Virgin
Kerrang! logo

Kerrang!

Kerrang!

  • 717 YouView
  • 717 BT TV
  • 717 TalkTalk
  • 717 Freeview
Kiss 100 logo

Kiss 100

Kiss 100

  • 713 Freeview
  • 0178 Sky
  • 713 YouView
  • 0178 Sky HD
  • 713 BT TV
  • 963 Virgin
  • 713 TalkTalk
Planet Rock logo

Planet Rock

Planet Rock

  • 730 Freesat
  • 0110 Sky HD
  • 0110 Sky
  • 924 Virgin
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talkSPORT logo

talkSPORT

talkSPORT

  • 731 Freesat
  • 0108 Sky HD
  • 0108 Sky
  • 927 Virgin
Radio X logo

Radio X

Radio X

  • 723 Freesat
  • 0113 Sky HD
  • 0113 Sky
  • 960 Virgin
BBC Radio Scotland FM logo

BBC Radio Scotland FM

BBC Radio Scotland FM

  • 930 Virgin
  • 719 BT TV
  • 719 TalkTalk
  • 719 Freeview
  • 0116 Sky
  • 712 Freesat
  • 719 YouView
  • 0116 Sky HD
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BBC Radio Nan Gàidheal logo

BBC Radio Nan Gàidheal

BBC Radio Nan Gàidheal

  • 720 Freeview
  • 0139 Sky
  • 713 Freesat
  • 720 YouView
  • 0139 Sky HD
  • 934 Virgin
  • 720 BT TV
  • 720 TalkTalk
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BBC Radio Ulster logo

BBC Radio Ulster

BBC Radio Ulster

  • 719 TalkTalk
  • 719 BT TV
  • 932 Virgin
  • 719 YouView
  • 0118 Sky HD
  • 719 Freeview
  • 0118 Sky
  • 716 Freesat
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BBC Radio Foyle logo

BBC Radio Foyle

BBC Radio Foyle

  • 720 Freeview
  • 720 YouView
  • 720 BT TV
  • 720 TalkTalk
  • 0152 Sky HD
  • 0152 Sky
  • 933 Virgin
  • 717 Freesat
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BBC Radio Wales logo

BBC Radio Wales

BBC Radio Wales

  • 0117 Sky
  • 714 Freesat
  • 719 TalkTalk
  • 719 BT TV
  • 931 Virgin
  • 719 Freeview
  • 719 YouView
  • 0117 Sky HD
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BBC Radio Cymru

BBC Radio Cymru

  • 720 Freeview
  • 0152 Sky
  • 715 Freesat
  • 720 TalkTalk
  • 720 BT TV
  • 936 Virgin
  • 720 YouView
  • 0152 Sky HD
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