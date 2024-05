If that's not enough, plenty of cheats are out there to shift up the gameplay and tailor the experience to pretty much whatever you want.

Focusing on Pokémon White 2 in this guide, we've rounded up 289 Pokémon that can be caught in-game, as well as a handful of fun cheats to consider using. Every Pokémon from Bulbasaur to Genesect can be found below.

How to use cheats in Pokémon White 2 explained

Pokémon White. Nintendo

To utilise cheats in Pokémon White 2, you need to access an Action Replay device via your Nintendo DS. Once you have done so, simply enter the particular sequence of letters and/or numbers to unlock your desired outcome.

It's always recommended to save before activating a cheat, with these devices being known for causing the occasional glitch or crash - you wouldn't want to lose any progress.

Additionally, an Action Replay can be accessed through an emulator. In that case, you would need to load up the cheats menu within said emulator and then enter the codes.

Full list of Pokémon White 2 cheat codes

Every set of codes is different depending on the region, so below you will find all of the Pokémon White 2 cheat codes that are designed to work for those in Europe.

Ability to walk through walls

94000130 fdfc0002

1215e4be 00002000

d2000000 00000000

94000130 fdfd0000

1215e4be 00001c20

d2000000 00000000

94000130 000002dc

94000136 fffc0000

62000024 00000000

b2000024 00000000

00036780 000001ab

00036784 00358000

00036788 0001000f

0003678c 02cb8000

d2000000 00000000

All items are free at the Poké Mart

94000130 FFFB0000

022340C8 03840074

022340CC 03840075

022340D0 03840076

022340D4 03840077

02234364 0384023C

02234368 0384023D

0223436C 0384023E

02234370 0384023F

02234374 03840240

02234378 03840241

D2000000 00000000

Increase experience multipliers

X2

521bd734 18080c09

021bd738 43442402

d2000000 00000000

X4

521bd734 18080c09

021bd738 43442404

d2000000 00000000

X10

521bd734 18080c09

021bd738 4344240a

d2000000 00000000

X100

521BD6F80C040400

021BD6F84344240A

D200000000000000

X20

521bd734 18080c09

021bd738 43442414

d2000000 00000000

X100

521bd734 18080c09

021bd738 43442464

d2000000 00000000

X200

521bd734 18080c09

021bd738 434424c8

d2000000 00000000

Infinite Health

521a9bb0 ff42f7f2

021a9bb4 fa24f659

e2003000 00000018

d0002800 4903bd70

428e6809 2400d200

00004770 02257544

d2000000 00000000

Maximum money

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

00021a20 0098967f

d2000000 00000000

100 per cent catch rate (Wild Pokémon)

521af890 7820d203

121af890 000046c0

d2000000 00000000

Raise Pokémon Level (Level 1)

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b06 00000101

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Raise Pokémon Level (Level 10)

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b06 00000a0a

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Raise Pokémon Level (Level 35)

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b06 00002323

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Raise Pokémon Level (Level 70)

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002

10036b06 00004646

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Raise Pokémon Level (Level 100)

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b06 00006464

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Full list of Pokémon White 2 cheat codes - all Pokémon

Bulbasaur

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000001

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Ivysaur

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000002

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Venusaur

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000003

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Charmander

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000004

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Charmeleon

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000005

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Charizard

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000006

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Squirtle

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000007

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Wartortle

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000008

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Blastoise

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000009

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Caterpie

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000000a

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Metapod

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000000b

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Butterfree

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000000c

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Weedle

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000000d

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Kakuna

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000000e

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Beedrill

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000000f

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Pidgey

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000010

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Pidgeotto

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000011

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Pidgeot

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000012

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Rattata

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000013

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Raticate

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000014

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Spearow

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000015

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Fearow

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000016

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Ekans

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000017

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Arbok

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000018

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Pikachu

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000019

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Raichu

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000001a

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Sandshrew

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000001b

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Sandslash

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000001c

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Nidoran (F)

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000001d

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Nidorina

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000001e

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Nidoqueen

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000001f

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Nidoran (M)

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000020

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Nidorino

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000021

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Nidoking

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000022

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Clefairy

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000023

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Clefable

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000024

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Vulpix

94000130 fffb0000}

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000025

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Ninetales

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000026

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Jigglypuff

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000027

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Wigglytuff

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000028

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Zubat

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000029

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Golbat

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000002a

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Oddish

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000002b

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Gloom

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000002c

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Vileplume

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000002d

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Paras

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000002e

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Parasect

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000002f

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Venonat

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000030

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Venomoth

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000031

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Diglett

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000032

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Dugtrio

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000033

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Meowth

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000034

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Persian

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000035

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Psyduck

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000036

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Golduck

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000037

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Mankey

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000038

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Primeape

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000039

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Growlithe

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000003a

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Arcanine

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000003b

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Poliwag

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000003b

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Poliwhirl

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000003d

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Poliwrath

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000003e

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Abra

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000003f

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Kadabra

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000040

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Alakazam

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000041

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Machop

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000042

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Machoke

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000043

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Machamp

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000044

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Bellsprout

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000045

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Weepinbell

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000046

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Victreebel

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000047

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Tentacool

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000048

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Tentacruel

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000049

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Geodude

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000004a

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Graveler

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000004b

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Golem

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000004c

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Ponyta

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000004d

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Rapidash

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000004e

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Slowpoke

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000004f

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Slowbro

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000050

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Magnemite

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000051

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Magneton

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000052

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Farfetch'd

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000053

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Doduo

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000054

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Dodrio

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000055

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Seel

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000056

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Dewgong

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000057

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Grimer

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000058

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Muk

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000059

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Shellder

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000005a

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Cloyster

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000005b

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Gastly

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000005c

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Haunter

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000005d

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Gengar

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000005e

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Onix

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000005f

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Drowzee

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000060

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Hypno

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000061

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Krabby

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000062

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Kingler

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000063

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Voltorb

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000064

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Electrode

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000065

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Exeggcute

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000066

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Exeggutor

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000067

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Cubone

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000068

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Marowak

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000069

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Hitmonlee

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000006a

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Hitmonchan

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000006b

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Lickitung

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000006c

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Koffing

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000006d

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Weezing

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000006e

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Rhyhorn

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000006f

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Rhydon

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000070

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Chansey

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000071

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Tangela

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000072

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Kangaskhan

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000073

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Horsea

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000074

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Seadra

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000075

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Goldeen

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000076

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Seaking

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000077

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Staryu

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000078

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Starmie

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000079

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Mr. Mime

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000007a

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Scyther

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000007b

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Jynx

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000007c

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Electabuzz

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000007d

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Magmar

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000007e

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Pinsir

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000007f

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Tauros

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000080

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Magikarp

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000081

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Gyrados

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000082

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Lapras

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000083

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Ditto

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000084

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Eevee

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000085

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Vaporeon

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000086

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Jolteon

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000087

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Flareon

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000088

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Porygon

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000089

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Omanyte

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000008a

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Omastar

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000008b

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Kabuto

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000008c

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Kabutops

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000008d

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Aerodactyl

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000008e

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Snorlax

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000008f

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Articuno

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000090

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Zapdos

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000091

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Moltres

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000092

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Dratini

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000093

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Dragonair

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000094

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Dragonite

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000095

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Mewtwo

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000096

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Mew

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000097

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Chikorita

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000098

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Bayleef

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000099

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Meganium

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000009a

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Cyndaquil

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000009b

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Quilava

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000009c

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Typhlosion

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000009d

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Totodile

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000009e

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Croconaw

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000009f

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Feraligatr

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000a0

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Sentret

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000a1

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Furret

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000a2

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Hoothoot

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000a3

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Noctowl

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000a4

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Ledyba

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000a5

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Ledian

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000a6

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Spinarak

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000a7

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Ariados

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000a8

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Crobat

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000a9

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Chinchou

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000aa

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Lanturn

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000ab

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Pichu

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000ac

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Cleffa

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000ad

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Igglybuff

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000ae

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Togepi

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000af

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Togetic

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000b0

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Natu

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000b1

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Xatu

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000b2

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Mareep

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000b3

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Flaaffy

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000b4

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Ampharos

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000b5

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Bellossom

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000b6

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Marill

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000b7

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Azumarill

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000b8

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Sudowoodo

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000b9

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Politoed

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000ba

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Hoppip

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000bb

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Skiploom

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000bc

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Jumpluff

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000bd

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Aipom

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000be

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Sunkern

94000130 fffb0000

b2000024 0000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000bf

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Sunflora

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000c0

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Yanma

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000c0

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Wooper

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000c2

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Quagsire

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000c3

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Espeon

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000c4

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Umbreon

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000c5

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Murkrow

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000c6

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Slowking

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000c7

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Misdreavus

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000c8

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Unown

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000c9

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Wobbuffet

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000ca

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Girafarig

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000cb

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Pineco

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000cc

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Forretress

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000cd

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Dunsparce

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000ce

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Gligar

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000ce

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Steelix

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000d0

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Snubbull

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000d1

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Granbull

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000d2

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Qwifish

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000d3

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Scizor

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000d4

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Shuckle

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000d5

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Heracross

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000d6

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Sneasel

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000d7

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Teddiursa

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000d8

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Ursaring

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000d9

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Slugma

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000da

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Magcargo

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000db

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Swinub

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000dc

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Piloswine

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000dd

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Corsola

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000de

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Remoraid

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000df

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Octillery

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000e0

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Delibird

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000e1

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Mantine

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000e2

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Skarmory

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000e3

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Houndoor

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000e4

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Houndoom

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000e5

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Kingdra

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000e6

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Phanpy

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000e7

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Donphan

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000e8

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Porygon 2

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000e9

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Stantler

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000ea

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Smeargle

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000eb

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Tyrogue

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000ec

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Hitmontop

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000ed

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Smoochum

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000ee

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Elekid

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000ef

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Magby

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000f0

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Miltank

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000f1

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Blissey

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000f2

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Raikou

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000f3

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Entei

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000f4

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Suicune

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000f5

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Larvitar

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000f6

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Pupitar

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000f7

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Tyranitar

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000f8

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Lugia

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000f9

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Ho-Oh

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000fa

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Celebi

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000fb

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Treecko

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000fc

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Grovyle

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000fd

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Sceptile

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000fe

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Torchic

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000000ff

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Combusken

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000100

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Blaziken

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000101

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Mudkip

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000102

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Marshtomp

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000103

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Swampert

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000104

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Poochyena

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000105

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Mightyena

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000106

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Zigzagoon

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000107

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Linoone

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000108

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Wurmple

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000109

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Silcoon

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000010a

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Beautifly

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000010b

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Cascoon

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000010c

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Dustox

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000010d

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Lotad

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000010e

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Lombre

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000010f

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Ludicolo

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000110

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Seedot

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000111

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Nuzleaf

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000112

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Shiftry

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000113

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Taillow

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000114

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Swellow

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000115

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Wingull

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000116

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Pelipper

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000117

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Ralts

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000118

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Kirlia

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000119

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Gardevoir

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000011a

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Surskit

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000011b

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Masquerain

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000011c

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Shroomish

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000011d

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Breloom

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000011e

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Slakoth

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000011f

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Vigoroth

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000120

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Slaking

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000121

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Nincada

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000122

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Ninjask

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000123

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Shedninja

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000124

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Whismur

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000125

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Loudred

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000126

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Exploud

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000126

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Makuhita

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000128

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Hariyama

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000129

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Azurill

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000012a

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Nosepass

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000012b

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Skitty

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000012c

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Delcatty

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000012d

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Sableye

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000012e

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Mawile

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000012f

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Aron

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000130

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Lairon

94000130 fffb000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000131

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Aggron

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000132

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Meditite

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000133

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Medicham

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000134

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Electrike

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000135

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Manectric

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000136

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Plusle

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000137

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Minun

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000138

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Volbeat

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000139

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Illumise

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000013a

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Roselia

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000013b

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Gulpin

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000013c

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Swalot

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000013d

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Carvanha

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000013e

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Sharpedo

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000013f

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Wailmer

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000140

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Wailord

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000141

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Numel

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000142

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Camerupt

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000143

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Torkoal

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000144

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Spoink

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000145

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Grumpig

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000146

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Spinda

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000147

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Trapinch

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000148

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Vibrava

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000149

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Flygon

94000130 fffb000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000014a

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Cacnea

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000014b

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Cacturne

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000014c

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Swablu

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000014d

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Altaria

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000014e

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Zangoose

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000014f

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Seviper

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000150

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Lunatone

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000151

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Solrock

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000152

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Barboach

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000153

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Whiscash

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000154

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Corphish

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000155

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Crawdaunt

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000156

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Baltoy

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000157

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Claydol

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000158

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Lileep

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000159

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Cradily

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000015a

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Anorith

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000015b

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Armaldo

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000015c

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Feebas

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000015d

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Milotic

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000015e

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Castform

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000015f

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Kecleon

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000160

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Shuppet

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000161

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Banette

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000162

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Duskull

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000163

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Dusclops

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000164

dc000000 00000004

d2000000 0000000

Tropius

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000165

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Chemcho

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000166

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Absol

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000167

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Wynaut

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000168

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Snorunt

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000169

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Glalie

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000016a

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Spheal

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000016b

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Sealeo

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000016c

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Walrein

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000016d

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Clamperl

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000016e

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Huntail

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000016f

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Gorebyss

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000170

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Relicanth

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000171

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Luvdisc

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000172

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Bagon

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000173

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Shelgon

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000174

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Salamence

94000130 fffb0000

b2000024 0000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000175

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Beldum

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000176

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Metang

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000177

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Metagross

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000178

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Regirock

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000179

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Regice

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000017a

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Registeel

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000017b

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Latias

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000017c

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Latios

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000017d

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Kyogre

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000017e

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Groundon

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000017f

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Rayquaza

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000180

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Jirachi

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000181

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Deoxys

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000182

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Turtwig

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000183

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Grotle

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000184

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Torterra

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000185

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Chimchar

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000186

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Monferno

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000187

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Infernape

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000188

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Piplup

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000189

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Prinplup

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000018a

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Empoleon

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000018b

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Starly

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000018c

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Staravia

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000018d

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Staraptor

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000018e

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Bidoof

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000018f

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Bibarel

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000190

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Kricketot

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000191

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Kricketune

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000192

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Shinx

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000193

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Luxio

94000130 fffb000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000194

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Luxray

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000195

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Budew

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000196

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Roserade

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000197

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Cranidos

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000198

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Rampardos

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000199

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Shieldon

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000019a

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Bastiodon

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000019b

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Burmy

94000130 fffb000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000019c

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Wormadam

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000019d

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Mothim

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000019e

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Combee

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000019f

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Vespiquen

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001a0

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Pachirisu

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001a1

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Buizel

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001a2

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Floatzel

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001a3

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Cherubi

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001a4

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Cherrim

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001a5

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Shellos

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001a6

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Gastrodon

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001a7

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Ambipom

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001a8

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Drifloon

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001a9

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Drifblim

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001aa

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Buneary

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001ab

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Lopunny

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001ac

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Mismagius

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001ad

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Honchkrow

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001ae

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Glameow

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001af

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Purugly

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001b0

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Chingling

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001b1

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Stunky

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001b2

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Skuntank

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001b3

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Bronzor

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001b4

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Bronzong

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001b5

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Bonsly

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001b6

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Mime Jr

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001b7

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Happiny

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001b8

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Chatot

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001b9

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Spiritomb

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001ba

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Gible

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001bb

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Gabite

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001bc

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Garchomp

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001bd

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Munchlax

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001be

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Riolu

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001bf

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Lucario

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001c0

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Hippopotas

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001c1

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Hippowdon

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001c2

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Skorupi

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001c3

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Drapion

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001c4

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Croagunk

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001c5

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Toxicroak

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001c6

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Carnivine

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001c7

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Finneon

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001c8

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Lumineon

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001c9

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Mantyke

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001ca

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Snover

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001cb

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Abomasnow

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001cc

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Weavile

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001cd

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Magnezone

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001ce

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Licklicky

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001cf

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Rhyperior

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001d0

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Tangrowth

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001d1

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Electivire

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001d2

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Magmortar

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001d3

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Togekiss

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001d4

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Yanmega

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001d5

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Leafeon

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001d6

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Glaceon

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002

10036b04 000001d7

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Gliscor

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001d8

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Mamoswine

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001d9

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Porygon-Z

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001da

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Gallade

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001db

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Probopass

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001dc

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Dusknoir

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001dd

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Froslass

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001de

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Rotom

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001df

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Uxie

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001e0

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Mesprit

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001e1

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Azelf

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001e2

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Dialga

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001e3

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Palkia

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001e4

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Heatran

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001e5

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Regigigas

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001e6

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Giratina

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001e7

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Cresselia

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001e8

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Phione

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001e9

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Manaphy

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001ea

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Darkrai

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001eb

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Shaymin

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001ec

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Arceus

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001ec

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Victini

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001ee

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Snivy

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001ef

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Servine

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001f0

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Serperior

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001f1

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Tepig

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001f2

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Pignite

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001f3

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Emboar

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001f4

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Oshawott

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001f5

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Dewott

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001f6

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Samurott

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001f7

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Patrat

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001f8

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Watchog

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001f9

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Lillipup

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001fa

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Herdier

9400130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001fb

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Stoutland

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001fc

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Purrloin

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001fd

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Liepard

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001fe

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Pansage

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 000001ff

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Simisage

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000020

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Pansear

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000201

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Simisear

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002

10036b04 00000202

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Panpour

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000203

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Simipour

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000204

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Munna

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000205

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Musharna

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000206

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Pidove

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000207

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Tranquill

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000208

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Unfezant

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000209

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Blitzle

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000020a

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Zebstrika

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000020b

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Roggenrola

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000020c

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Boldore

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000020d

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Gigalith

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000020e

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Woobat

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000020f

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Swoobat

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000210

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Drillbur

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000211

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Excadrill

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000212

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Audino

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000213

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Timburr

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000214

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Gurdurr

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000215

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Conkledurr

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000216

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Tympole

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000217

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Palpitoad

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000218

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Seismitoad

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000219

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Throh

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002

10036b04 0000021a

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Sawk

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000021b

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Sewaddle

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000021c

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Swadloon

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002

10036b04 0000021d

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Leavanny

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000021e

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Venipede

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000021f

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Whirlipede

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000220

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Scolipede

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000221

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Cottonee

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000222

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Whimsicott

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000223

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Petilil

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000224

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Lilligant

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000225

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Basculin

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000226

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Sandile

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000227

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Krokorok

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000228

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Krookodile

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000229

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Darumaka

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000022a

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Darmanitan

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000022b

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Maractus

94000130 fffb0000

b2000024 0000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000022c

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Dwebble

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000022d

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Crustle

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000022e

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Scraggy

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000022f

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Scrafty

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000230

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Sigilyph

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000231

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Yamask

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000232

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Cofagrigus

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000023

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Tirtouga

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000234

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Carracosta

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000235

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Archen

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000236

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Archeops

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000237

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Trubbish

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002

10036b04 00000238

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Garbodor

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000239

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Zorua

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000023a

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Zoroark

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002

10036b04 0000023b

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Mineccino

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000023c

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Cinccino

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000023d

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Gothita

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000023e

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Gothorita

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000023f

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Gothitelle

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000240

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Solosis

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000241

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Duosion

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000242

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Reuniclus

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000243

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Ducklett

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000244

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Swanna

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000245

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Vanillite

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000246

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Vanillish

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000247

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Vanilluxe

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000248

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Deerling

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000249

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Sawsbuck

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000024a

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Emolga

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000024b

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Karrablast

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000024c

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Escavalier

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000024d

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Foongus

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000024e

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Amoonguss

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000024f

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Frillish

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000250

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Jellicent

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000251

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Alomomola

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000252

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Joltik

94000130 fffb0000

b2000024 0000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000025

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Galvantula

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000254

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Ferroseed

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000255

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Ferrothorn

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000256

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Klink

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000257

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Klang

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000258

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Klinklang

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000259

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Tynamo

94000130 fffb0000

b2000024 0000000

c0000000 0000002

10036b04 0000025a

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Eelektrik

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000025b

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Eelektross

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002

10036b04 0000025c

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Elgyem

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000025d

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Beheeyem

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000025e

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Litwick

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000025f

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Lampent

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000260

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Chandelure

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000261

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Axew

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000262

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Fraxure

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000263

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Haxorus

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000264

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Cubchoo

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000265

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Beartic

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000266

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Cryogonal

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000267

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Shelmet

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000268

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Accelgor

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000269

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Stunfisk

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000026a

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Meinfoo

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000026b

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Mienshao

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000026c

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Druddigon

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000026d

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Golett

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000026e

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Golurk

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000026f

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Pawniard

94000130 fffb0000

b2000024 0000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000270

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Bisharp

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000271

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Bouffalant

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000271

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Rufflet

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000273

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Braviary

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000274

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Vullaby

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000275

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Mandibuzz

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000276

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Heatmor

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000277

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Durant

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000278

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Deino

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000279

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Zweilous

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000027a

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Hydreigon

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000027b

dc000000 00000004

d2000000 00000000=

Larvesta

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000027c

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Volcarona

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000027d

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Cobalion

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000027e

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Terrakion

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 0000027f

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Virizion

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000280

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Tornadus

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000281

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Thundurus

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000282

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Reshiram

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000283

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Zekrom

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000284

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Landorus

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000285

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Kyurem

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000286

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Keldeo

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000287

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Meloetta

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000288

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Genesect

94000130 fffb0000

b2000024 00000000

c0000000 0000002f

10036b04 00000289

dc000000 00000004

d2000000 00000000

Pokémon Black and White 2 is available on Nintendo DS.

