FC 26 Draft Rewards: What do you get for single-player and online drafts?
Gold and packs await.
Now that FC 26 is upon us, so begins another year of Ultimate Team Draft. This mode lets you pick a series of players to put together a squad to run a gauntlet of four matches.
This can be done online or in single-player mode, and each has its own rewards on offer. With packs and gold on offer, it’s worth checking out, particularly if you have some draft tokens available.
Below, we’ve got the full list of FC 26 Draft Rewards, whether you’re looking to play against the AI or other challengers.
Note: These rewards are likely to change from season to season, so be sure to check back.
Single Player Draft Rewards
Zero Wins
- 1 Gold Pack
- 1 Draft Token
1 Win
- 2 Gold Packs, 1 Silver Pack
2 Wins
- 1 Jumbo Premium Gold Pack
- 3 Gold Packs
- 2 Gold Packs, 1 Jumbo Premium Silver Pack
3 Wins
- 1 Gold Pack, 1 Premium Gold Pack
- 1 Premium Silver Pack, 2 Gold Packs
- 2 Gold Packs, 1 Premium Gold Pack
- 1 Premium Gold Pack, 1 Draft Token
- 3 Premium Gold Packs
- 1 Premium Gold Pack, 1 Jumbo Premium Gold Pack
- 1 Jumbo Premium Gold, 1 Premium Gold Players Pack
4 Wins
- 1 Gold Pack, 1 Premium Gold Pack
- 1 Premium Gold Pack, 1 Gold Players Pack
- 1 Premium Gold Pack, 1 Draft Token
- 1 Premium Gold Pack, 1 Jumbo Premium Gold Pack
- 1 Rare Gold Pack
- 1 Gold Players Pack, 1 Jumbo Premium Gold Pack
- 2 Jumbo Premium Gold Packs
- 1 Jumbo Premium Gold Pack, 1 Draft Token
- 2 Premium Gold Packs, 1 Jumbo Premium Gold Pack
- 1 Jumbo Premium Gold Pack, 1 Draft Token
- 1 Premium Gold Pack, 1 Premium Gold Players Pack
- 1 Mega Pack
- 1 Premium Gold Pack, 2 Jumbo Premium Gold Packs
- 1 Gold Players Pack, 1 Premium Gold Players Pack
- 1 Gold Players Pack, 1 Jumbo Premium Gold Pack
- 1 Jumbo Premium Gold Pack, 1 Premium Gold Players Pack,
- 1 Jumbo Premium Gold Pack, 1 Mega Pack
- 1 Rare Players Pack
Online Draft Rewards
Zero Wins
- 1 Ultimate Loan Players Back, 2 Gold Packs
- 1 Silver Pack, 2 Gold Packs
- 1 Silver Players Pack, 2 Gold Packs
- 3 Gold Packs
- 1 Draft Token
- 2 Gold Packs, 1 Jumbo Premium Silver
1 Win
- 1 Premium Silver Pack, 2 Gold Packs
- 1 Silver Pack, 1 Gold Pack, 1 Premium Gold Pack
- 2 Gold Packs, 1 Jumbo Gold Pack
- 1 Gold Pack, 1 Draft Token
- 1 Gold Pack, 2 Premium Gold Packs
- 1 Premium Silver Pack, 2 Jumbo Premium Gold Packs
- 2 Gold Packs, 2 Premium Gold Players Pack
2 Wins
- 1 Gold Pack, 1 Jumbo Premium Gold Pack
- 2 Gold Packs, 1 Jumbo Premium Gold Pack
- 2 Gold Packs, 2 Premium Gold Packs
- 1 Gold Players Pack, 1 Jumbo Premium Gold Pack
- 1 Gold Pack, 1 Premium Gold Players Pack
- 1 Jumbo Premium Gold Pack, 1 Premium Gold Players Pack
- 1 Premium Gold Pack, 1 Rare Players Pack
3 Wins
- 3 Premium Gold Packs
- 2 Premium Gold Packs, 1 Jumbo Premium Gold Pack
- 2 Jumbo Premium Gold Packs
- 1 Gold Pack, 1 Premium Gold Players Pack
- 1 Jumbo Premium Gold Pack, 1 Rare Gold Pack
- 1 Gold Pack, 1 Jumbo Premium Gold Pack, 1 Premium Gold Players Pack
- 1 Rare Players Pack
- 1 Gold Pack, 1 Premium Gold Players Pack, 20,000 Coins
- 1 Gold Players Pack, 1 Jumbo Premium Gold Pack, 1 Premium Gold Players Pack
- 1 Gold Players Pack, 1 Premium Gold Players Pack, 20,000 Coins
- 1 Gold Players Pack, 2 Premium Gold Players Packs
4 Wins
- 1 Gold Pack, 1 Rare Players Pack
- 2 Jumbo Premium Gold Packs, 1 Premium Gold Players Pack
- 1 Premium Gold Pack, 2 Rare Gold Packs
- 1 Premium Gold Pack, 1 Rare Players Pack
- 1 Premium Gold Pack, 1 Rare Gold Pack, 25,000 Coins
- 1 Premium Gold Players Pack, 1 Mega Pack
- 2 Gold Packs, 2 Premium Gold Players Packs
- 1 Gold Pack, 1 Jumbo Premium Gold Pack, 1 Rare Gold Pack, 30,000 Coins
- 1 Gold Pack, 2 Mega Packs
- 1 Jumbo Premium Gold Pack, 1 Rare Gold Pack, 1 Mega Pack
- 3 Premium Gold Player Packs
- 1 Premium Gold Pack, 2 Mega Packs
- 1 Premium Gold Pack, 1 Premium Gold Players Pack, 25,000 Coins
- 1 Premium Gold Players Pack, 1 Rare Gold Pack, 1 Mega Pack
- 1 Jumbo Premium Gold Pack, 1 Mega Pack, 1 Rare Players Pack
- 2 Rare Players Packs
- 1 Premium Gold Pack, 2 Rare Players Pack
- 1 Jumbo Premium Gold Pack, 1 Rare Players Pack, 45,000 Coins
- 1 Jumbo Premium Gold Pack, 1 Jumbo Rare Players Pack
- 1 Mega Pack, 1 Jumbo Rare Players Pack
