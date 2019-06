Wimbledon 2019 draw: Full results for Men’s and Women’s Singles draw

Wimbledon excitement has peaked in the build-up to the iconic Championships.

The tournament kick-starts on Monday and with qualifying wrapped up for the Men’s and Women’s Singles events, the first round draw has taken place.

Roger Federer and Rafael Nadal have been placed on one half of the draw after the Spanish superstar was controversially seeded No 3 for the tournament.

The women’s draw looks particularly exciting with World No 1 Ashleigh Barty, defending champion Angelique Kerber and 2018 runner-up Serena Williams all in the top quarter of the draw.

RadioTimes.com brings you the full draw results for the first round.

Wimbledon draw – Men’s Singles

Matches featuring British player in bold

(1) N. Djokovic v P. Kohlschreiber

(2) R. Federer v L. Harris

(3) R. Nadal v Y. Sugita

(4) K. Anderson v P. Herbert

(5) D. Thiem v S. Querrey

(6) A. Zverev v J. Vesely

(7) S. Tsitsipas v T. Fabbiano

(8) K. Nishikori v T. Monteiro

(9) J. Isner v C. Ruud

(10) K. Khachanov v S. Kwon

(11) D. Medvedev v P.Lorenzi

(12) F. Fognini v F. Tiafoe

(13) M. Cilic v A. Mannarino

(14) B. Coric v A. Bedene

(15) M. Raonic v P. Gunneswaran

(16) G. Monfils v U. Humbert

(17) M. Berrettini v R. Albot

(18) N. Basilashvili v J. Ward

(19) F. Auger-Aliassime v V. Pospisil

(20) G. Simon v S. Caruso

(21) D. Goffin v B. Klahn

(22) S. Wawrinka v R. Bemelmans

(23) R. Bautista Agut v P. Gojowczyk

(24) D. Schwartzman v M. Ebden

(25) A. De Minaur v M. Cecchinato

(26) G. Pella v M. Copil

(27) L. Pouille v R. Gasquet

(28) B. Paire v J. Londero

(29) D. Shapovalov v R. Berankis

(30) K. Edmund v J. Munar

(31) L. Dere v G. Andreozzi

(32) D. Lajovic v H. Hurkacz

D. Kudla v M. Jaziri

E. Gulbis v L. Mayer

G. Dimitrov v C. Moutet

L. Sonego v M. Granollers

P. Carreno Busta v A. Popyrin

J. Chardy v M. Klizan

K. Majchrzak v F. Verdasco

A. Arnaboldi v I. Karlovic

J. Tipsarevic v Y. Nishioka

A. Seppi v N. Jarry

C.M. Stebe v R. Opelka

J. Kovalik v R. Hasse

M. Giron v F. Lopez

S. Darcis v M. Zverev

R. Carballes Baena v M. Kecmanovic

P. Cuevas v D. Dzumhur

C. Garin v A. Rublev

H. Dellien v J. Millman

Y. Uchiyama v T. Sandgren

M. Fucsovics v D. Novak

J. Sousa v P. Jubb

F. Delbonis v D. Evans

B. Tomic v J.W. Tsonga

N. Kyrgios v J. Thompson

D. Istomin v C. Norrie

S. Johnson v A. Ramos-Vinolas

T. Fritz v T. Berdych

P. Andujar v M. Kukushkin

J. Struff v M. Baghdatis

D. Koepfer v F. Krajinovic

A. Bublik v G. Barrere

J. Clarke v N. Rubin

Wimbledon draw – Women’s Singles

Matches featuring British player in bold

(1) A. Barty v S. Zheng

(2) N. Osaka v Y. Puntintseva

(3) Ka. Pliskova v L. Zhu

(4) K. Bertens v M. Minella

(5) A. Kerber v T. Maria

(6) P. Kvitova v O. Jabeur

(7) S. Halep v A. Sasnovich

(8) E. Svitolina v D. Gavrilova

(9) S. Stephens v T. Bacsinszky

(10) A. Sabalenka v M. Rybarikova

(11) S. Williams v G. Gatto-Monticone

(12) A. Sevastova v K. Ahn

(13) B. Bencic v A. Pavlyuchenkova

(14) C. Wozniacki v S. Sorribes Tormo

(15) Q. Wang v V. Lapko

(16) M. Vondrousova v M. Brengle

(17) M. Keys v L. Kumkhum

(18) J. Goerges v E.G. Ruse

(19) J. Konta v A. Bogdan

(20) A. Kontaveit v S. Rogers

(21) E. Mertens v F. Ferro

(22) D. Vekic v A. Riske

(23) C. Garcia v S. Zhang

(24) P. Martic v J. Brady

(25) A. Anisimova v S. Cirstea

(26) G. Muguruza v M. Haddad

(27) S. Kenin v A. Sharma

(28) S.W. Hsieh v J. Ostapenko

(29) D. Kasatkina v A. Tomljanovic

(30) C. Suarez Navarro v S. Stosur

(31) M. Sakkari v B. Pera

(32) L. Tsurenko v B. Strycova

S. Kuznetsova v A. Van Uytvanck

H. Dart v C. Mchale

L. Kerkhove v I. Jorovic

S. Voegele v K. Kanepi

K. Juvan v Kr. Pliskova

P. Badosa v V. Flink

M. Sharapova v P. Parmentier

K. Kozlova v L. Davis

A. Rodionova v T. Townsend

L. Siegemund v K. Swan

A. Petkovic v M. Niculescu

T. Zidansek v E. Bouchard

Y. Wang v T. Martincova

E. Alexandrova v K. Siniakova

M. Linette v A. Kalinskaya

V. Diatchenko v K. Mladenovic

M. Gasparyan v A.L. Friedsam

M. Bouzkova v M. Barthel

A. Potapova v J. Teichmann

D. Collins v Z. Diyas

K. Muchova v A. Krunic

C. McNally v H. Watson

D. Jakupovic v K. Flipkens

A.K. Schmiedlova v M. Monica

M. Buzarnescu v J. Pegula

A. Cornet v V. Azarenka

P. Hercog v V. Kuzmova

V. Williams v C. Gauff

V. Kudermetova v Y. Bonaventure

R. Peterson v Y. Wickmayer

D. Yastremska v C. Giorgi

I. Swiatek v V. Golubic