Roger Federer and Rafael Nadal have been placed on one half of the draw after the Spanish superstar was controversially seeded No 3 for the tournament.

The women's draw looks particularly exciting with World No 1 Ashleigh Barty, defending champion Angelique Kerber and 2018 runner-up Serena Williams all in the top quarter of the draw.

RadioTimes.com brings you the full draw results for the first round.

Wimbledon draw – Men's Singles

Matches featuring British player in bold

(1) N. Djokovic v P. Kohlschreiber

(2) R. Federer v L. Harris

(3) R. Nadal v Y. Sugita

(4) K. Anderson v P. Herbert

(5) D. Thiem v S. Querrey

(6) A. Zverev v J. Vesely

(7) S. Tsitsipas v T. Fabbiano

(8) K. Nishikori v T. Monteiro

(9) J. Isner v C. Ruud

(10) K. Khachanov v S. Kwon

(11) D. Medvedev v P.Lorenzi

(12) F. Fognini v F. Tiafoe

(13) M. Cilic v A. Mannarino

(14) B. Coric v A. Bedene

(15) M. Raonic v P. Gunneswaran

(16) G. Monfils v U. Humbert

(17) M. Berrettini v R. Albot

(18) N. Basilashvili v J. Ward

(19) F. Auger-Aliassime v V. Pospisil

(20) G. Simon v S. Caruso

(21) D. Goffin v B. Klahn

(22) S. Wawrinka v R. Bemelmans

(23) R. Bautista Agut v P. Gojowczyk

(24) D. Schwartzman v M. Ebden

(25) A. De Minaur v M. Cecchinato

(26) G. Pella v M. Copil

(27) L. Pouille v R. Gasquet

(28) B. Paire v J. Londero

(29) D. Shapovalov v R. Berankis

(30) K. Edmund v J. Munar

(31) L. Dere v G. Andreozzi

(32) D. Lajovic v H. Hurkacz

D. Kudla v M. Jaziri

E. Gulbis v L. Mayer

G. Dimitrov v C. Moutet

L. Sonego v M. Granollers

P. Carreno Busta v A. Popyrin

J. Chardy v M. Klizan

K. Majchrzak v F. Verdasco

A. Arnaboldi v I. Karlovic

J. Tipsarevic v Y. Nishioka

A. Seppi v N. Jarry

C.M. Stebe v R. Opelka

J. Kovalik v R. Hasse

M. Giron v F. Lopez

S. Darcis v M. Zverev

R. Carballes Baena v M. Kecmanovic

P. Cuevas v D. Dzumhur

C. Garin v A. Rublev

H. Dellien v J. Millman

Y. Uchiyama v T. Sandgren

M. Fucsovics v D. Novak

J. Sousa v P. Jubb

F. Delbonis v D. Evans

B. Tomic v J.W. Tsonga

N. Kyrgios v J. Thompson

D. Istomin v C. Norrie

S. Johnson v A. Ramos-Vinolas

T. Fritz v T. Berdych

P. Andujar v M. Kukushkin

J. Struff v M. Baghdatis

D. Koepfer v F. Krajinovic

A. Bublik v G. Barrere

J. Clarke v N. Rubin

Wimbledon draw – Women's Singles

Matches featuring British player in bold

(1) A. Barty v S. Zheng

(2) N. Osaka v Y. Puntintseva

(3) Ka. Pliskova v L. Zhu

(4) K. Bertens v M. Minella

(5) A. Kerber v T. Maria

(6) P. Kvitova v O. Jabeur

(7) S. Halep v A. Sasnovich

(8) E. Svitolina v D. Gavrilova

(9) S. Stephens v T. Bacsinszky

(10) A. Sabalenka v M. Rybarikova

(11) S. Williams v G. Gatto-Monticone

(12) A. Sevastova v K. Ahn

(13) B. Bencic v A. Pavlyuchenkova

(14) C. Wozniacki v S. Sorribes Tormo

(15) Q. Wang v V. Lapko

(16) M. Vondrousova v M. Brengle

(17) M. Keys v L. Kumkhum

(18) J. Goerges v E.G. Ruse

(19) J. Konta v A. Bogdan

(20) A. Kontaveit v S. Rogers

(21) E. Mertens v F. Ferro

(22) D. Vekic v A. Riske

(23) C. Garcia v S. Zhang

(24) P. Martic v J. Brady

(25) A. Anisimova v S. Cirstea

(26) G. Muguruza v M. Haddad

(27) S. Kenin v A. Sharma

(28) S.W. Hsieh v J. Ostapenko

(29) D. Kasatkina v A. Tomljanovic

(30) C. Suarez Navarro v S. Stosur

(31) M. Sakkari v B. Pera

(32) L. Tsurenko v B. Strycova

S. Kuznetsova v A. Van Uytvanck

H. Dart v C. Mchale

L. Kerkhove v I. Jorovic

S. Voegele v K. Kanepi

K. Juvan v Kr. Pliskova

P. Badosa v V. Flink

M. Sharapova v P. Parmentier

K. Kozlova v L. Davis

A. Rodionova v T. Townsend

L. Siegemund v K. Swan

A. Petkovic v M. Niculescu

T. Zidansek v E. Bouchard

Y. Wang v T. Martincova

E. Alexandrova v K. Siniakova

M. Linette v A. Kalinskaya

V. Diatchenko v K. Mladenovic

M. Gasparyan v A.L. Friedsam

M. Bouzkova v M. Barthel

A. Potapova v J. Teichmann

D. Collins v Z. Diyas

K. Muchova v A. Krunic

C. McNally v H. Watson

D. Jakupovic v K. Flipkens

A.K. Schmiedlova v M. Monica

M. Buzarnescu v J. Pegula

A. Cornet v V. Azarenka

P. Hercog v V. Kuzmova

V. Williams v C. Gauff

V. Kudermetova v Y. Bonaventure

R. Peterson v Y. Wickmayer

D. Yastremska v C. Giorgi

I. Swiatek v V. Golubic