French Open 2020 schedule – Order of Play Monday 28th September

The French Open has finally arrived in the same month as the US Open. This is not, as you may suspect, a normal year for sport.

King of Clay Rafael Nadal kick-starts his tournament today as he begins his quest to extend his record haul to 13 titles at Roland Garros.

US Open champion Dominic Thiem also begins his competition today and could be seen as a top contender for the title here after earning the Prince of Clay title from many fans.

On the women’s side of the draw, Serena Williams is in action against a fellow American, while No.3 seed Elina Svitolina enters the tournament today hoping for a deep run over the next couple of weeks.

RadioTimes.com brings you the full French Open 2020 schedule ahead of today’s play.

French Open 2020 schedule – Monday’s Order of Play

Sessions start at 10am UK time unless specified.

PHILIPPE-CHATRIER COURT

Petra Kvitova (CZE) [7] v Oceane Dodin (FRA)

Marin Cilic (CRO) v Dominic Thiem (AUT) [3]

Kristie Ahan (USA) v Serena Williams (USA) [6]

Egor Gerasimov (BLR) v Rafael Nadal (ESP) [2]

SUZANNE LENGLEN COURT

Katarina Zavatska (UKR) v Kiki Bertens (NED) [5]

Elina Svitolina (UKR) [3] v Varvana Gracheva (RUS)

Gael Monfils (FRA) [8] v Alexander Bublik (KAZ)

Daniil Medvedev (RUS) [4] v Marton Fucsovics

SIMONNE MATHIEU COURT

Fabio Fognini (ITA) [4] v Mikhail Kukushkin (KAZ)

Tamara Zidansek (SVN) v Garbine Muguruza (ESP) [11]

Kamil Majchrzak (POL) v Karen Kachanov (RUS) [15]

Chloe Paquet (FRA) v Alize Cornet (FRA)

COURT 14

Michael Mmoh (USA) v Pierre-Hugues Herbert (FRA)

Angelique Kerber (GER) [18] v Kaja Juvan (SVN)

John Millman (AUS) v Pablo Carreno Busta (ESP) [17]

Arantxa Rus (NED) v Clara Burle (FRA)

COURT 3

Aliona Bolsova (ESP) v Jasmine Paolini (ITA)

Emilio Gomez (ECU) v Lorenzo Sonego (ITA)

Viktoria Kuzmova (SVK) v Karolina Pliskova (CZE)

COURT 4

Tsvetana Prionkova (BUL) v Andrea Petkovic (GER)

Tommy Paul (USA) v James Duckworth (AUS)

Guido Pella (ARG) v Salvatore Caruso (ITA)

Leylah Fernandez (CAN) v Magda Linette (CAN) [31]

COURT 5

Pedro Martinez (ESP) v Aleksandar Vukic (AUS)

Barbara Haas (AUT) v Hsieh Su-wei (TAI)

Aljza Bedene (SVN) v ARthur Rinderknech (FRA)

COURT 7

Hugo Gaston (FRA) v Maxime Janvier (FRA)

Iga Swiatek (POL) v Marketa Voundrousova (CZE)

Zhang Shuai (CHN) v Madison Keys (USA) [12]

Adrian Mannarino (FRA) v Albert Ramos Vinolas (ESP)

COURT 9

Yoshihito Nishioka (JPN) v Felix Auger Aliassime (CAN) [19]

Renata Zarazua (MEX) v Elsa Jacquemot (FRA)

Filip Krajinovic (SRB) [26] v Nikola Milojevic (SRB)

Diane Parry (FRA) v Polona Hercog (SVN)

COURT 10

Monica Puig (PRI) v Sara Errani (ITA)

Christina McHale (USA) v Karolina Muchova (CZE) [22]

Jiri Vesely (CZE) v Liam Broady (GBR)

Daniel Galan (COL) v Cameron Norrie (GBR)

COURT 11

Katerina Siniakova (CZE) v Lauren Davis (USA)

Steven Diez (CAN) v Mackenzie McDonald (USA)

Stefania Vogele (CHE) v Patricia Tig (ROM)

Daniel Altmaier (GER) v Feliciano Lopez (ESP)

COURT 12

Reilly Opelka (USA) v Jack Sock (USA)

Tamara Korpatsch (GER) v Amanda Anisimova (USA) [25]

Jan-Lennard (GER) [30] v Frances Tiafoe (USA)

COURT 13

Cici Bellis (USA) v Bernarda Pera (USA)

Svetlana Kuznetsova (RUS) [28] v Anastasia Pavlyuchenkova (RUS)

Casper Ruud (NOR) [28] v Yuihi Sugita (JPN)

Tennys Sandgren (USA) v Hubert Kurkacz (POL) [28]

