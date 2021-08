Vuelta a Espana 2021 dates, TV schedule and live stream

Vuelta a Espana is back in its summer slot, with several weeks of intense cycling action to pick up following the Olympic Games.

It’s been a hectic schedule for some of the world’s finest riders, with the Tour de France followed by Tokyo 2020 and now swiftly onto the Vuelta.

A typically competitive pack will hunt for victory over 21 stages and champion of the last two years Primoz Roglic aiming to complete a glorious hat-trick.

Team GB Olympic gold medallist Tom Pidcock is featuring in his first ever Grand Tour but he is far from the only British star to keep tabs on this month.

Adam Yates, Simon Carr and Hugh Carthy – who finished third last year, against the odds – are all among the pack of hopefuls. How will they fare?

Check out all the details you need to know about the Vuelta a Espana 2021, including how to watch the event, dates, teams, riders, the route, stages and past winners.

When does Vuelta a Espana 2021 start?

The event started on Saturday 14th August 2021, a return to the summer months following a delayed event last year due to COVID restrictions.

It will come to an end on Sunday 5th September 2021, with the iconic final stage to be held in Santiago de Compostela.

How to watch Vuelta a Espana 2021 on TV and live stream

UK viewers can can watch all of the action live on Eurosport.

Live coverage of every stage will be broadcast between the Eurosport 1 and 2 channels before a daily highlights show each evening.

Amazon Prime members can get a 7-day free trial to the Eurosport channel.

After the free trial, the Eurosport channel is £6.99 per month. Amazon Prime is £7.99 per month but can be accessed with a 30-day free trial.

Vuelta a Espana 2021 route and TV times

Saturday 14th August

Stage 1: Torino-Torino (8km, ITT)

Eurosport 1 from 4:35pm

Sunday 15th August

Stage 2: Stupinigi (Nichelino) – Novara (169.5km, flat)

Eurosport 1 from 1:40pm

Monday 16th August

Stage 3: Biella – Canale (203km, mountain)

Eurosport 1 from 1:35pm

Tuesday 17th August

Stage 4: El Burgo de Osma – Molina de Aragon (163.6km, flat)

Eurosport 1 from 1:35pm

Wednesday 18th August

Stage 5: Tarancon – Albacete (184.4km, flat)

Eurosport 1 from 1:35pm

Thursday 19th August

Stage 6: Requena – Alto de Cullera (159km, flat)

Eurosport 1 from 1:35pm

Friday 20th August

Stage 7: Gandia – Balcon de Alicante (152km, mountain)

Eurosport 1 from 11:50am

Saturday 21st August

Stage 8: Santa Pola – La Manga del Mar Menor (163.3km, flat)

Eurosport 1 from 1:35pm

Sunday 22nd August

Stage 9: Puerto Lumbreras – Alto de Velefique (187.8km, mountain)

Eurosport 1 from 3:30pm

Monday 23rd August

Rest day

Tuesday 24th August

Stage 10: Roquetas de Mar – Rincon de la Victoria (190.2km, hilly)

Eurosport 1 from 1:35pm

Wednesday 25th August

Stage 11: Antequera – Valdepenas de Jaen (131.6km, hilly)

Eurosport 1 from

Thursday 26th August

Stage 12: Jaen – Cordoba (166.7km, hilly)

Eurosport 1 from 1:35pm

Friday 27th August

Stage 13: Belmez – Villanueva de la Serena (197.2km, flat)

Eurosport 1 from 1:35pm

Saturday 28th August

Stage 14: Don Benito – Pico Villuercas (159.7km, mountain)

Eurosport 1 from 1:35pm

Sunday 29th August

Stage 15: Navalmoral de la Mata – El Barraco (193.4km, mountain)

Eurosport 1 from 12:15pm

Monday 30th August

Rest day

Tuesday 31st August

Stage 16: Laredo – Santa Cruz de Bezana (170.8km, flat)

Eurosport 1 from 1:55pm

Wednesday 1st September

Stage 17: Unquera – Lagos de Covadonga (181.6km, mountain)

Eurosport 1 from 11am

Thursday 2nd September

Stage 18: Salas – Alto de Gamoniteiru (159.2km, mountain)

Eurosport 1 from 11:50am

Friday 3rd September

Stage 19: Tapia – Monforte de Lemos (187.8km, hilly)

Eurosport 1 from 1:55pm

Saturday 4th September

Stage 20: Sanxenxo – Mos (173.6km, mountain)

Eurosport 1 from 1:55pm

Sunday 5th September

Stage 21: Padron – Santiago de Compostela (33.7km, ITT)

Eurosport 1 from 4:45pm

Vuelta a Espana 2021 start list – teams and riders

The provisional start list for the Vuelta a Espana 2021:

Team Jumbo-Visma

ROGLIČ Primož, KUSS Sepp, OOMEN Sam, KRUIJSWIJK Steven, GESINK Robert, VAN HOOYDONCK Nathan, HOFSTEDE Lennard, BOUWMAN Koen

Lotto-Soudal

HOLMES Matt, KRON Andreas, CRAS Steff, MONIQUET Sylvain, VANHOUCKE Harm, FRISON Frederik, VERMEERSCH Florian, VAN GILS Maxim,

Movistar Team

VALVERDE Alejandro, LÓPEZ Miguel Ángel, MAS Enric, JACOBS Johan, ERVITI Imanol, ROJAS José Joaquín, VERONA Carlos, OLIVEIRA Nelson

Ag2r-Citroën Team

BOUCHARD Geoffrey, DEWULF Stan, PRODHOMME Nicolas, CHAMPOUSSIN Clément, VENTURINI Clément, TOUZÉ Damien, CALMEJANE Lilian, CHEREL Michaël

Astana-Premier Tech

VLASOV Aleksandr, IZAGIRRE Gorka, RODRÍGUEZ Óscar, SÁNCHEZ Luis León, IZAGIRRE Ion, ARANBURU Alex, NATAROV Yuriy, FRAILE Omar

Bahrain Victorious

LANDA Mikel, POELS Wout, PADUN Mark, MÄDER Gino, HAIG Jack, TRATNIK Jan, ARASHIRO Yukiya, CARUSO Damiano

Bora-Hansgrohe

SCHACHMANN Max, GROßSCHARTNER Felix, MEEUS Jordi, ZWIEHOFF Ben, GAMPER Patrick, BENEDETTI Cesare, LAAS Martin, PALZER Anton

Intermarché-Wanty Gobert Matériaux

MEINTJES Louis, TAARAMÄE Rein, HIRT Jan, EIKING Odd Christian, KREDER Wesley, VAN MELSEN Kévin, MINALI Riccardo, PETILLI Simone

Deceuninck – Quick-Step

JAKOBSEN Fabio, KNOX James, ŠTYBAR Zdenek, SÉNÉCHAL Florian, ČERNY Josef, BAGIOLI Andrea, VANSEVENENT Mauri, VAN LERBERGHE Bert

Groupama-FDJ

DÉMARE Arnaud, GENIETS Kevin, LE GAC Olivier, MOLARD Rudy, SINKELDAM Ramon, GUARNIERI Jacopo, LUDVIGSSON Tobias, ROUX Anthony

Team BikeExchange

ZEITS Andrey, HAMILTON Lucas, MATTHEWS Michael, NIEVE Mikel, HOWSON Damien, GRMAY Tsgabu, STANNARD Robert, SCHULTZ Nick

Team Qhubeka-Assos

CLAEYS Dimitri, JANSE VAN RENSBURG Reinardt, ARU Fabio, ARMÉE Sander, LINDEMAN Bert-Jan, SUNDERLAND Dylan, HENAO Sergio, BROWN Connor

EF Education-Nippo

CARTHY Hugh, CARR Simon, CRADDOCK Lawson, CAICEDO Jonathan, CAMARGO Diego, CORT Magnus, SCULLY Tom, KEUKELEIRE Jens

Israel Start-Up Nation

CIMOLAI Davide, WÜRTZ SCHMIDT Mads, NIV Guy, CATAFORD Alex, PICCOLI James, BERWICK Sebastian, EINHORN Itamar, VANMARKE Sep

Ineos Grenadiers

BERNAL Egan, YATES Adam, CARAPAZ Richard, PIDCOCK Thomas, SIVAKOV Pavel, VAN BAARLE Dylan, NARVÁEZ Jhonatan, PUCCIO Salvatore

Team DSM

BARDET Romain, STORER Michael, HAGA Chad, ARENSMAN Thymen, DAINESE Alberto, TUSVELD Martijn, DENZ Nico, HAMILTON Chris

Trek-Segafredo

CICCONE Giulio, BRAMBILLA Gianluca, SIMMONS Quinn, KIRSCH Alex, LÓPEZ Juan Pedro, ELISSONDE Kenny, REIJNEN Kiel, NIBALI Antonio

UAE Team Emirates

TRENTIN Matteo, MAJKA Rafał, DE LA CRUZ David, POLANC Jan, GIBBONS Ryan, OLIVEIRA Rui, MOLANO Sebastian, DOMBROWSKI Joe

Cofidis, Solutions Crédits

HERRADA Jesús, HERRADA José, BARCELÓ Fernando, ALLEGAERT Piet, MARTIN Guillaume, ROCHAS Rémy , MORIN Emmanuel, FINÉ Eddy

Burgos-BH

NAVARRO Daniel, MADRAZO Ángel, BOL Jetse, RUBIO Diego, CANAL Carlos, OKAMINA Ander, CABEDO Óscar, SANCHEZ Pelayo

Caja Rural-Seguros RGA

ABERASTURI Jon, LASTRA Jonathan, AMÉZQUETA Julen, CEPEDA Jefferson, BAGÜES Aritz, LAKZANO Oier, MARTÍN Sergio, CUADROS Álvaro

Alpecin-Fenix

VINE Jay, DE TIER Floris, PHILIPSEN Jasper, PLANCKAERT Edward, THWAITES Scott, MODOLO Sacha, BAYER Tobias, KRIEGER Alexander

Euskaltel-Euskadi

BIZKARRA Mikel, MATÉ Luis Ángel, BOU Joan, ITURRIA Mikel, MARTÍN Gotzon, SOTO Antonio Jesús, LOBATO Juan José, AZPARREN Xabier Mikel

Who won the Vuelta a Espana 2020?

Primoz Roglic secured back-t0-back Vuelta victories with a big win in November last year. The Slovenian rider held off Richard Carapaz and British ace Hugh Carthy to secure the points victory.

Vuelta a Espana past winners

2010: Vincenzo Nibali

2011: Chris Froome

2012: Alberto Contador

2013: Chris Horner

2014: Alberto Contador

2015: Fabio Aru

2016: Nairo Quintana

2017: Chris Froome

2018: Simon Yates

2019: Primož Roglič

2020: Primož Roglič

