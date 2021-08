Cincinnati Masters 2021 schedule – Order of Play Monday 16th August

The Cincinnati Masters picks up steam today with the bulk of the first round for both the ATP and WTA tournaments.

Advertisement

British aces Andy Murray and Dan Evans are both in action today. Murray takes on French qualifier and seasoned veteran Richard Gasquet on Center Court.

Evans – who ranks at No.26 in the world – faces a tricky test against No.10 seed Diego Schwartzman in one of the matches of the day.

In the women’s game, No.9 seed Petra Kvitova and Madison Keys face off in a tantalising encounter while Maria Sakkari takes on Angelique Kerber.

Expect plenty more highly-charged encounters throughout the week as seeded stars approach each other, if they come through the early rounds unscathed, of course.

RadioTimes.com brings you the full Cincinnati Masters 2021 Order of Play.

Cincinnati Masters 2021 schedule

Main show courts and selected matches. All UK time.

Monday 16th August

Center Court

From 6am

[9] Barbora Krejcikova (CZE) v Daria Kasatkina (RUS)

From 7:30am

[11] Petra Kvitova (CZE) v Madison Keys (USA)

[10] Diego Schwartzman (ARG) v Daniel Evans (GBR)

From 2pm

[WC] Andy Murray (GBR) v [Q] Richard Gasquet (FRA)

From 3:30pm

Maria Sakkari (GRE) v Angelique Kerber (GER)

Grandstand

[11] Jannik Sinner (ITA) v Federico Delbonis (ARG)

Taylor Fritz (USA) v Albert Ramos-Vinolas (ESP)

From 8am

[16] Elise Mertens (BEL) v Nadia Podoroska (ARG)

From 2pm

Danielle Collins (USA) v Shelby Rogers (USA)

[WC] Brandon Nakashima (USA) v [WC] Mackenzie McDonald (USA)

Stadium 3

Nikoloz Basilashvili (GEO) v Fabio Fognini (ITA)

[12] Felix Auger-Aliassime (CAN) v Marton Fucsovics (HUN)

From 8am

[5] Alexa Guarachi (CHI) / Desirae Krawczyk (USA) v Coco Gauff / Caty McNally (USA)

Karen Khachanov (RUS) v [Q] Kevin Anderson (RSA)

From 2pm

[13] Jennifer Brady (USA) v Ekaterina Alexandrova (RUS)

Court 4

John Millman (AUS) v Jan-Lennard Struff (GER)

Lloyd Harris (RSA) v [Q] Yoshihito Nishioka (JPN)

[14] Alex de Minaur (AUS) v Filip Krajinovic (SRB)

Court 7

[7] Hao-Ching Chan / Latisha Chan (TPE) v Ellen Perez (AUS) / Kveta Peschke (CZE)

From 7:30am

[Q] Aliaksandra Sasnovich (BLR) v [Q] Heather Watson (GBR)

Daria Kasatkina (RUS) / Anett Kontaveit (EST) v [WC] Emma Navarro / Peyton Stearns (USA) (after suitable rest)

Hayley Carter / Sabrina Santamaria (USA) v Anna Blinkova (RUS) / Aliaksandra Sasnovich (BLR) (after suitable rest)

Court 8

Lyudmyla Kichenok (UKR) / Makoto Ninomiya (JPN) v Victoria Azarenka (BLR) / Jessica Pegula (USA)

Jelena Ostapenko (LAT) / Jil Teichmann (SUI) v Galina Voskoboeva (KAZ) / Vera Zvonareva (RUS) (after suitable rest)

Nadiia Kichenok (UKR) / Raluca Olaru (ROU) v Paula Badosa / Sara Sorribes Tormo (ESP) (after suitable rest)

Porsche Court 10

Sorana Cirstea (ROU) v [WC] Jil Teichmann (SUI)

Jelena Ostapenko (LAT) v Tamara Zidansek (SLO)

Paula Badosa (ESP) v Petra Martic (CRO)

Yulia Putintseva (KAZ) v [Q] Zhaug Shuai (CHN)

Alison Riske (USA) v [Q] Leylah Fernandez (CAN)

Court 11

[8] Raven Klaasen (RSA) / Ben McLachlan (JPN) v Gonzalo Escobar (URU) / Ariel Behar (ECU)

Andrey Golubev (KAZ) / Andreas Mies (GER) v [WC] Nicholas Monroe / Frances Tiafoe (USA)

Jamie Murray (GBR) / Max Purcell (AUS) v [WC] Denis Shapovalov (CAN) / Jack Sock (USA) [ALT] Marcelo Arevalo (ESA) / Fabio Fognini (ITA) (after suitable rest)

A world of sport in one place Updates from the world of sport on TV, including news, views and how to watch it all live. Thanks, you are now signed up to our sport on TV newsletter! We look forward to sending you our email updates. Sign in to/ register for a RadioTimes.com account to manage your email preferences Sign in Register To manage your email preferences, click here. Sign me up! Immediate Media Company Limited (publishers of radiotimes.com) would love to send you our sports on TV newsletters. We may also send occasional updates from our editorial team. You can unsubscribe at any time. For more information about how we hold your personal data, please see our privacy policy.

Advertisement

If you’re looking for something to watch, check out our TV Guide or visit our Sport hub.