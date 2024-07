Burnley 2016/17 fixtures list

13 Aug 2016 Swansea City (H)

20 Aug 2016 Liverpool (A)

27 Aug 2016 Chelsea (A)

10 Sep 2016 Hull City (H)

17 Sep 2016 Leicester City (A)

24 Sep 2016 Watford (H)

01 Oct 2016 Arsenal (H)

15 Oct 2016 Southampton (A)

22 Oct 2016 Everton (H)

29 Oct 2016 Manchester United (A)

05 Nov 2016 Crystal Palace (H)

19 Nov 2016 West Bromwich Albion (A)

26 Nov 2016 Manchester City (H)

03 Dec 2016 Stoke City (A)

10 Dec 2016 AFC Bournemouth (H)

13 Dec 2016 7:45pm West Ham United (A)

17 Dec 2016 Tottenham Hotspur (A)

26 Dec 2016 Middlesbrough (H)

31 Dec 2016 Sunderland (H)

02 Jan 2017 Manchester City (A)

14 Jan 2017 Southampton (H)

21 Jan 2017 Arsenal (A)

31 Jan 2017 7:45pm Leicester City (H)

04 Feb 2017 Watford (A)

11 Feb 2017 Chelsea (H)

25 Feb 2017 Hull City (A)

04 Mar 2017 Swansea City (A)

11 Mar 2017 Liverpool (H)

18 Mar 2017 Sunderland (A)

01 Apr 2017 Tottenham Hotspur (H)

04 Apr 2017 7:45pm Stoke City (H)

08 Apr 2017 Middlesbrough (A)

15 Apr 2017 Everton (A)

22 Apr 2017 Manchester United (H)

29 Apr 2017 Crystal Palace (A)

06 May 2017 West Bromwich Albion (H)

13 May 2017 AFC Bournemouth (A)

21 May 2017 West Ham United (H)

Chelsea 2016/17 fixtures list

13 Aug 2016 West Ham United (H)

20 Aug 2016 Watford (A)

27 Aug 2016 Burnley (H)

10 Sep 2016 Swansea City (A)

17 Sep 2016 Liverpool (H)

24 Sep 2016 Arsenal (A)

01 Oct 2016 Hull City (A)

15 Oct 2016 Leicester City (H)

22 Oct 2016 Manchester United (H)

29 Oct 2016 Southampton (A)

05 Nov 2016 Everton (H)

19 Nov 2016 Middlesbrough (A)

26 Nov 2016 Tottenham Hotspur (H)

03 Dec 2016 Manchester City (A)

10 Dec 2016 West Bromwich Albion (H)

13 Dec 2016 7:45pm Sunderland (A)

17 Dec 2016 Crystal Palace (A)

26 Dec 2016 AFC Bournemouth (H)

31 Dec 2016 Stoke City (H)

02 Jan 2017 Tottenham Hotspur (A)

14 Jan 2017 Leicester City (A)

21 Jan 2017 Hull City (H)

01 Feb 2017 8pm Liverpool (A)

04 Feb 2017 Arsenal (H)

11 Feb 2017 Burnley (A)

25 Feb 2017 Swansea City (H)

04 Mar 2017 West Ham United (A)

11 Mar 2017 Watford (H)

18 Mar 2017 Stoke City (A)

01 Apr 2017 Crystal Palace (H)

05 Apr 2017 7:45pm Manchester City (H)

08 Apr 2017 AFC Bournemouth (A)

15 Apr 2017 Manchester United (A)

22 Apr 2017 Southampton (H)

29 Apr 2017 Everton (A)

06 May 2017 Middlesbrough (H)

13 May 2017 West Bromwich Albion (A)

21 May 2017 Sunderland (H)

Crystal Palace 2016/17 fixtures list

13 Aug 2016 West Bromwich Albion (H)

20 Aug 2016 Tottenham Hotspur (A)

27 Aug 2016 AFC Bournemouth (H)

10 Sep 2016 Middlesbrough (A)

17 Sep 2016 Stoke City (H)

24 Sep 2016 Sunderland (A)

01 Oct 2016 Everton (A)

15 Oct 2016 West Ham United (H)

22 Oct 2016 Leicester City (A)

29 Oct 2016 Liverpool (H)

05 Nov 2016 Burnley (A)

19 Nov 2016 Manchester City (H)

26 Nov 2016 Swansea City (A)

03 Dec 2016 Southampton (H)

10 Dec 2016 Hull City (A)

13 Dec 2016 8pm Manchester United (H)

17 Dec 2016 Chelsea (H)

26 Dec 2016 Watford (A)

31 Dec 2016 Arsenal (A)

02 Jan 2017 Swansea City (H)

14 Jan 2017 West Ham United (A)

21 Jan 2017 Everton (H)

31 Jan 2017 7:45pm AFC Bournemouth (A)

04 Feb 2017 Sunderland (H)

11 Feb 2017 Stoke City (A)

25 Feb 2017 Middlesbrough (H)

04 Mar 2017 West Bromwich Albion (A)

11 Mar 2017 Tottenham Hotspur (H)

18 Mar 2017 Watford (H)

01 Apr 2017 Chelsea (A)

05 Apr 2017 7:45pm Southampton (A)

08 Apr 2017 Arsenal (H)

15 Apr 2017 Leicester City (H)

22 Apr 2017 Liverpool (A)

29 Apr 2017 Burnley (H)

06 May 2017 Manchester City (A)

13 May 2017 Hull City (H)

21 May 2017 Manchester United (A)

Everton 2016/17 fixtures list

13 Aug 2016 Tottenham Hotspur (H)

20 Aug 2016 West Bromwich Albion (A)

27 Aug 2016 Stoke City (H)

10 Sep 2016 Sunderland (A)

17 Sep 2016 Middlesbrough (H)

24 Sep 2016 AFC Bournemouth (A)

01 Oct 2016 Crystal Palace (H)

15 Oct 2016 Manchester City (A)

22 Oct 2016 Burnley (A)

29 Oct 2016 West Ham United (H)

05 Nov 2016 Chelsea (A)

19 Nov 2016 Swansea City (H)

26 Nov 2016 Southampton (A)

03 Dec 2016 Manchester United (H)

10 Dec 2016 Watford (A)

14 Dec 2016 7:45pm Arsenal (H)

17 Dec 2016 Liverpool (H)

26 Dec 2016 Leicester City (A)

31 Dec 2016 Hull City (A)

02 Jan 2017 Southampton (H)

14 Jan 2017 Manchester City (H)

21 Jan 2017 Crystal Palace (A)

01 Feb 2017 8pm Stoke City (A)

04 Feb 2017 AFC Bournemouth (H)

11 Feb 2017 Middlesbrough (A)

25 Feb 2017 Sunderland (H)

04 Mar 2017 Tottenham Hotspur (A)

11 Mar 2017 West Bromwich Albion (H)

18 Mar 2017 Hull City (H)

01 Apr 2017 Liverpool (A)

04 Apr 2017 8pm Manchester United (A)

08 Apr 2017 Leicester City (H)

15 Apr 2017 Burnley (H)

22 Apr 2017 West Ham United (A)

29 Apr 2017 Chelsea (H)

06 May 2017 Swansea City (A)

13 May 2017 Watford (H)

21 May 2017 Arsenal (A)

Hull City

13 Aug 2016 Leicester City (H)

20 Aug 2016 Swansea City (A)

27 Aug 2016 Manchester United (H)

10 Sep 2016 Burnley (A)

17 Sep 2016 Arsenal (H)

24 Sep 2016 Liverpool (A)

01 Oct 2016 Chelsea (H)

15 Oct 2016 AFC Bournemouth (A)

22 Oct 2016 Stoke City (H)

29 Oct 2016 Watford (A)

05 Nov 2016 Southampton (H)

19 Nov 2016 Sunderland (A)

26 Nov 2016 West Bromwich Albion (H)

03 Dec 2016 Middlesbrough (A)

10 Dec 2016 Crystal Palace (H)

14 Dec 2016 8pm Tottenham Hotspur (A)

17 Dec 2016 West Ham United (A)

26 Dec 2016 Manchester City (H)

31 Dec 2016 Everton (H)

02 Jan 2017 West Bromwich Albion (A)

14 Jan 2017 AFC Bournemouth (H)

21 Jan 2017 Chelsea (A)

31 Jan 2017 8pm Manchester United (A)

04 Feb 2017 Liverpool (H)

11 Feb 2017 Arsenal (A)

25 Feb 2017 Burnley (H)

04 Mar 2017 Leicester City (A)

11 Mar 2017 Swansea City (H)

18 Mar 2017 Everton (A)

01 Apr 2017 West Ham United (H)

04 Apr 2017 7:45pm Middlesbrough (H)

08 Apr 2017 Manchester City (A)

15 Apr 2017 Stoke City (A)

22 Apr 2017 Watford (H)

29 Apr 2017 Southampton (A)

06 May 2017 Sunderland (H)

13 May 2017 Crystal Palace (A)

21 May 2017 Tottenham Hotspur (H)

Leicester City 2016/17 fixtures list

13 Aug 2016 Hull City (A)

20 Aug 2016 Arsenal (H)

27 Aug 2016 Swansea City (H)

10 Sep 2016 Liverpool (A)

17 Sep 2016 Burnley (H)

24 Sep 2016 Manchester United (A)

01 Oct 2016 Southampton (H)

15 Oct 2016 Chelsea (A)

22 Oct 2016 Crystal Palace (H)

29 Oct 2016 Tottenham Hotspur (A)

05 Nov 2016 West Bromwich Albion (H)

19 Nov 2016 Watford (A)

26 Nov 2016 Middlesbrough (H)

03 Dec 2016 Sunderland (A)

10 Dec 2016 Manchester City (H)

13 Dec 2016 7:45pm AFC Bournemouth (A)

17 Dec 2016 Stoke City (A)

26 Dec 2016 Everton (H)

31 Dec 2016 West Ham United (H)

02 Jan 2017 Middlesbrough (A)

14 Jan 2017 Chelsea (H)

21 Jan 2017 Southampton (A)

31 Jan 2017 7:45pm Burnley (A)

04 Feb 2017 Manchester United (H)

11 Feb 2017 Swansea City (A)

25 Feb 2017 Liverpool (H)

04 Mar 2017 Hull City (H)

11 Mar 2017 Arsenal (A)

18 Mar 2017 West Ham United (A)

01 Apr 2017 Stoke City (H)

04 Apr 2017 7:45pm Sunderland (H)

08 Apr 2017 Everton (A)

15 Apr 2017 Crystal Palace (A)

22 Apr 2017 Tottenham Hotspur (H)

29 Apr 2017 West Bromwich Albion (A)

06 May 2017 Watford (H)

13 May 2017 Manchester City (A)

21 May 2017 AFC Bournemouth (H)

Liverpool 2016/17 fixtures list

13 Aug 2016 Arsenal (A)

20 Aug 2016 Burnley (H)

27 Aug 2016 Tottenham Hotspur (A)

10 Sep 2016 Leicester City (H)

17 Sep 2016 Chelsea (A)

24 Sep 2016 Hull City (H)

01 Oct 2016 Swansea City (A)

15 Oct 2016 Manchester United (H)

22 Oct 2016 West Bromwich Albion (H)

29 Oct 2016 Crystal Palace (A)

05 Nov 2016 Watford (H)

19 Nov 2016 Southampton (A)

26 Nov 2016 Sunderland (H)

03 Dec 2016 AFC Bournemouth (A)

10 Dec 2016 West Ham United (H)

13 Dec 2016 7:45pm Middlesbrough (A)

17 Dec 2016 Everton (A)

26 Dec 2016 Stoke City (H)

31 Dec 2016 Manchester City (H)

02 Jan 2017 Sunderland (A)

14 Jan 2017 Manchester United (A)

21 Jan 2017 Swansea City (H)

01 Feb 2017 8pm Chelsea (H)

04 Feb 2017 Hull City (A)

11 Feb 2017 Tottenham Hotspur (H)

25 Feb 2017 Leicester City (A)

04 Mar 2017 Arsenal (H)

11 Mar 2017 Burnley (A)

18 Mar 2017 Manchester City (A)

01 Apr 2017 Everton (H)

05 Apr 2017 8pm AFC Bournemouth (H)

08 Apr 2017 Stoke City (A)

15 Apr 2017 West Bromwich Albion (A)

22 Apr 2017 Crystal Palace (H)

29 Apr 2017 Watford (A)

06 May 2017 Southampton (H)

13 May 2017 West Ham United (A)

21 May 2017 Middlesbrough (H)

Manchester City 2016/17 fixtures list

13 Aug 2016 Sunderland (H)

20 Aug 2016 Stoke City (A)

27 Aug 2016 West Ham United (H)

10 Sep 2016 Manchester United (A)

17 Sep 2016 AFC Bournemouth (H)

24 Sep 2016 Swansea City (A)

01 Oct 2016 Tottenham Hotspur (A)

15 Oct 2016 Everton (H)

22 Oct 2016 Southampton (H)

29 Oct 2016 West Bromwich Albion (A)

05 Nov 2016 Middlesbrough (H)

19 Nov 2016 Crystal Palace (A)

26 Nov 2016 Burnley (A)

03 Dec 2016 Chelsea (H)

10 Dec 2016 Leicester City (A)

14 Dec 2016 8pm Watford (H)

17 Dec 2016 Arsenal (H)

26 Dec 2016 Hull City (A)

31 Dec 2016 Liverpool (A)

02 Jan 2017 Burnley (H)

14 Jan 2017 Everton (A)

21 Jan 2017 Tottenham Hotspur (H)

31 Jan 2017 7:45pm West Ham United (A)

04 Feb 2017 Swansea City (H)

11 Feb 2017 AFC Bournemouth (A)

25 Feb 2017 Manchester United (H)

04 Mar 2017 Sunderland (A)

11 Mar 2017 Stoke City (H)

18 Mar 2017 Liverpool (H)

01 Apr 2017 Arsenal (A)

05 Apr 2017 7:45pm Chelsea (A)

08 Apr 2017 Hull City (H)

15 Apr 2017 Southampton (A)

22 Apr 2017 West Bromwich Albion (H)

29 Apr 2017 Middlesbrough (A)

06 May 2017 Crystal Palace (H)

13 May 2017 Leicester City (H)

21 May 2017 Watford (A)

Manchester United 2016/17 fixtures list

13 Aug 2016 AFC Bournemouth (A)

20 Aug 2016 Southampton (H)

27 Aug 2016 Hull City (A)

10 Sep 2016 Manchester City (H)

17 Sep 2016 Watford (A)

24 Sep 2016 Leicester City (H)

01 Oct 2016 Stoke City (H)

15 Oct 2016 Liverpool (A)

22 Oct 2016 Chelsea (A)

29 Oct 2016 Burnley (H)

05 Nov 2016 Swansea City (A)

19 Nov 2016 Arsenal (H)

26 Nov 2016 West Ham United (H)

03 Dec 2016 Everton (A)

10 Dec 2016 Tottenham Hotspur (H)

13 Dec 2016 8pm Crystal Palace (A)

17 Dec 2016 West Bromwich Albion (A)

26 Dec 2016 Sunderland (H)

31 Dec 2016 Middlesbrough (H)

02 Jan 2017 West Ham United (A)

14 Jan 2017 Liverpool (H)

21 Jan 2017 Stoke City (A)

31 Jan 2017 8pm Hull City (H)

04 Feb 2017 Leicester City (A)

11 Feb 2017 Watford (H)

25 Feb 2017 Manchester City (A)

04 Mar 2017 AFC Bournemouth (H)

11 Mar 2017 Southampton (A)

18 Mar 2017 Middlesbrough (A)

01 Apr 2017 West Bromwich Albion (H)

04 Apr 2017 8pm Everton (H)

08 Apr 2017 Sunderland (A)

15 Apr 2017 Chelsea (H)

22 Apr 2017 Burnley (A)

29 Apr 2017 Swansea City (H)

06 May 2017 Arsenal (A)

13 May 2017 Tottenham Hotspur (A)

21 May 2017 Crystal Palace (H)

Middlesbrough 2016/17 fixtures list

13 Aug 2016 Stoke City (H)

20 Aug 2016 Sunderland (A)

27 Aug 2016 West Bromwich Albion (A)

10 Sep 2016 Crystal Palace (H)

17 Sep 2016 Everton (A)

24 Sep 2016 Tottenham Hotspur (H)

01 Oct 2016 West Ham United (A)

15 Oct 2016 Watford (H)

22 Oct 2016 Arsenal (A)

29 Oct 2016 AFC Bournemouth (H)

05 Nov 2016 Manchester City (A)

19 Nov 2016 Chelsea (H)

26 Nov 2016 Leicester City (A)

03 Dec 2016 Hull City (H)

10 Dec 2016 Southampton (A)

13 Dec 2016 7.45pm Liverpool (H)

17 Dec 2016 Swansea City (H)

26 Dec 2016 Burnley (A)

31 Dec 2016 Manchester United (A)

02 Jan 2017 Leicester City (H)

14 Jan 2017 Watford (A)

21 Jan 2017 West Ham United (H)

31 Jan 2017 7.45pm West Bromwich Albion (H)

04 Feb 2017 Tottenham Hotspur (A)

11 Feb 2017 Everton (H)

25 Feb 2017 Crystal Palace (A)

04 Mar 2017 Stoke City (A)

11 Mar 2017 Sunderland (H)

18 Mar 2017 Manchester United (H)

01 Apr 2017 Swansea City (A)

04 Apr 2017 7.45pm Hull City (A)

08 Apr 2017 Burnley (H)

15 Apr 2017 Arsenal (H)

22 Apr 2017 AFC Bournemouth (A)

29 Apr 2017 Manchester City (H)

06 May 2017 Chelsea (A)

13 May 2017 Southampton (H)

21 May 2017 Liverpool (A)

Southampton 2016/17 fixtures list

13 Aug 2016 Watford (H)

20 Aug 2016 Manchester United (A)

27 Aug 2016 Sunderland (H)

10 Sep 2016 Arsenal (A)

17 Sep 2016 Swansea City (H)

24 Sep 2016 West Ham United (A)

01 Oct 2016 Leicester City (A)

15 Oct 2016 Burnley (H)

22 Oct 2016 Manchester City (A)

29 Oct 2016 Chelsea (H)

05 Nov 2016 Hull City (A)

19 Nov 2016 Liverpool (H)

26 Nov 2016 Everton (H)

03 Dec 2016 Crystal Palace (A)

10 Dec 2016 Middlesbrough (H)

14 Dec 2016 8pm Stoke City (A)

17 Dec 2016 AFC Bournemouth (A)

26 Dec 2016 Tottenham Hotspur (H)

31 Dec 2016 West Bromwich Albion (H)

02 Jan 2017 Everton (A)

14 Jan 2017 Burnley (A)

21 Jan 2017 Leicester City (H)

31 Jan 2017 7.45pm Swansea City (A)

04 Feb 2017 West Ham United (H)

11 Feb 2017 Sunderland (A)

25 Feb 2017 Arsenal (H)

04 Mar 2017 Watford (A)

11 Mar 2017 Manchester United (H)

18 Mar 2017 Tottenham Hotspur (A)

01 Apr 2017 AFC Bournemouth (H)

05 Apr 2017 7.45pm Crystal Palace (H)

08 Apr 2017 West Bromwich Albion (A)

15 Apr 2017 Manchester City (H)

22 Apr 2017 Chelsea (A)

29 Apr 2017 Hull City (H)

06 May 2017 Liverpool (A)

13 May 2017 Middlesbrough (A)

21 May 2017 Stoke City (H)

Stoke City 2016/17 fixtures list

13 Aug 2016 Middlesbrough (A)

20 Aug 2016 Manchester City (H)

27 Aug 2016 Everton (A)

10 Sep 2016 Tottenham Hotspur (H)

17 Sep 2016 Crystal Palace (A)

24 Sep 2016 West Bromwich Albion (H)

01 Oct 2016 Manchester United (A)

15 Oct 2016 Sunderland (H)

22 Oct 2016 Hull City (A)

29 Oct 2016 Swansea City (H)

05 Nov 2016 West Ham United (A)

19 Nov 2016 AFC Bournemouth (H)

26 Nov 2016 Watford (A)

03 Dec 2016 Burnley (H)

10 Dec 2016 Arsenal (A)

14 Dec 2016 8pm Southampton (H)

17 Dec 2016 Leicester City (H)

26 Dec 2016 Liverpool (A)

31 Dec 2016 Chelsea (A)

02 Jan 2017 Watford (H)

14 Jan 2017 Sunderland (A)

21 Jan 2017 Manchester United (H)

01 Feb 2017 8pm Everton (H)

04 Feb 2017 West Bromwich Albion (A)

11 Feb 2017 Crystal Palace (H)

25 Feb 2017 Tottenham Hotspur (A)

04 Mar 2017 Middlesbrough (H)

11 Mar 2017 Manchester City (A)

18 Mar 2017 Chelsea (H)

01 Apr 2017 Leicester City (A)

04 Apr 2017 7.45pm Burnley (A)

08 Apr 2017 Liverpool (H)

15 Apr 2017 Hull City (H)

22 Apr 2017 Swansea City (A)

29 Apr 2017 West Ham United (H)

06 May 2017 AFC Bournemouth (A)

13 May 2017 Arsenal (H)

21 May 2017 Southampton (A)

Sunderland 2016/17 fixtures list

13 Aug 2016 Manchester City (A)

20 Aug 2016 Middlesbrough (H)

27 Aug 2016 Southampton (A)

10 Sep 2016 Everton (H)

17 Sep 2016 Tottenham Hotspur (A)

24 Sep 2016 Crystal Palace (H)

01 Oct 2016 West Bromwich Albion (H)

15 Oct 2016 Stoke City (A)

22 Oct 2016 West Ham United (A)

29 Oct 2016 Arsenal (H)

05 Nov 2016 AFC Bournemouth (A)

19 Nov 2016 Hull City (H)

26 Nov 2016 Liverpool (A)

03 Dec 2016 Leicester City (H)

10 Dec 2016 Swansea City (A)

13 Dec 2016 7.45pm Chelsea (H)

17 Dec 2016 Watford (H)

26 Dec 2016 Manchester United (A)

31 Dec 2016 Burnley (A)

02 Jan 2017 Liverpool (H)

14 Jan 2017 Stoke City (H)

21 Jan 2017 West Bromwich Albion (A)

31 Jan 2017 7.45pm Tottenham Hotspur (H)

04 Feb 2017 Crystal Palace (A)

11 Feb 2017 Southampton (H)

25 Feb 2017 Everton (A)

04 Mar 2017 Manchester City (H)

11 Mar 2017 Middlesbrough (A)

18 Mar 2017 Burnley (H)

01 Apr 2017 Watford (A)

04 Apr 2017 7.45pm Leicester City (A)

08 Apr 2017 Manchester United (H)

15 Apr 2017 West Ham United (H)

22 Apr 2017 Arsenal (A)

29 Apr 2017 AFC Bournemouth (H)

06 May 2017 Hull City (A)

13 May 2017 Swansea City (H)

21 May 2017 Chelsea (A)

Swansea City 2016/17 fixtures list

13 Aug 2016 Burnley (A)

20 Aug 2016 Hull City (H)

27 Aug 2016 Leicester City (A)

10 Sep 2016 Chelsea (H)

17 Sep 2016 Southampton (A)

24 Sep 2016 Manchester City (H)

01 Oct 2016 Liverpool (H)

15 Oct 2016 Arsenal (A)

22 Oct 2016 Watford (H)

29 Oct 2016 Stoke City (A)

05 Nov 2016 Manchester United (H)

19 Nov 2016 Everton (A)

26 Nov 2016 Crystal Palace (H)

03 Dec 2016 Tottenham Hotspur (A)

10 Dec 2016 Sunderland (H)

13 Dec 2016 8pm West Bromwich Albion (A)

17 Dec 2016 Middlesbrough (A)

26 Dec 2016 West Ham United (H)

31 Dec 2016 AFC Bournemouth (H)

02 Jan 2017 Crystal Palace (A)

14 Jan 2017 Arsenal (H)

21 Jan 2017 Liverpool (A)

31 Jan 2017 7.45pm Southampton (H)

04 Feb 2017 Manchester City (A)

11 Feb 2017 Leicester City (H)

25 Feb 2017 Chelsea (A)

04 Mar 2017 Burnley (H)

11 Mar 2017 Hull City (A)

18 Mar 2017 AFC Bournemouth (A)

01 Apr 2017 Middlesbrough (H)

04 Apr 2017 7.45pm Tottenham Hotspur (H)

08 Apr 2017 West Ham United (A)

15 Apr 2017 Watford (A)

22 Apr 2017 Stoke City (H)

29 Apr 2017 Manchester United (A)

06 May 2017 Everton (H)

13 May 2017 Sunderland (A)

21 May 2017 West Bromwich Albion (H)

Tottenham Hotspur 2016/17 fixtures list

13 Aug 2016 Everton (A)

20 Aug 2016 Crystal Palace (H)

27 Aug 2016 Liverpool (H)

10 Sep 2016 Stoke City (A)

17 Sep 2016 Sunderland (H)

24 Sep 2016 Middlesbrough (A)

01 Oct 2016 Manchester City (H)

15 Oct 2016 West Bromwich Albion (A)

22 Oct 2016 AFC Bournemouth (A)

29 Oct 2016 Leicester City (H)

05 Nov 2016 Arsenal (A)

19 Nov 2016 West Ham United (H)

26 Nov 2016 Chelsea (A)

03 Dec 2016 Swansea City (H)

10 Dec 2016 Manchester United (A)

14 Dec 2016 8pm Hull City (H)

17 Dec 2016 Burnley (H)

26 Dec 2016 Southampton (A)

31 Dec 2016 Watford (A)

02 Jan 2017 Chelsea (H)

14 Jan 2017 West Bromwich Albion (H)

21 Jan 2017 Manchester City (A)

31 Jan 2017 7.45pm Sunderland (A)

04 Feb 2017 Middlesbrough (H)

11 Feb 2017 Liverpool (A)

25 Feb 2017 Stoke City (H)

04 Mar 2017 Everton (H)

11 Mar 2017 Crystal Palace (A)

18 Mar 2017 Southampton (H)

01 Apr 2017 Burnley (A)

04 Apr 2017 7.45pm Swansea City (A)

08 Apr 2017 Watford (H)

15 Apr 2017 AFC Bournemouth (H)

22 Apr 2017 Leicester City (A)

29 Apr 2017 Arsenal (H)

06 May 2017 West Ham United (A)

13 May 2017 Manchester United (H)

21 May 2017 Hull City (A)

Watford 2016/17 fixtures list

13 Aug 2016 Southampton (A)

20 Aug 2016 Chelsea (H)

27 Aug 2016 Arsenal (H)

10 Sep 2016 West Ham United (A)

17 Sep 2016 Manchester United (H)

24 Sep 2016 Burnley (A)

01 Oct 2016 AFC Bournemouth (H)

15 Oct 2016 Middlesbrough (A)

22 Oct 2016 Swansea City (A)

29 Oct 2016 Hull City (H)

05 Nov 2016 Liverpool (A)

19 Nov 2016 Leicester City (H)

26 Nov 2016 Stoke City (H)

03 Dec 2016 West Bromwich Albion (A)

10 Dec 2016 Everton (H)

14 Dec 2016 8pm Manchester City (A)

17 Dec 2016 Sunderland (A)

26 Dec 2016 Crystal Palace (H)

31 Dec 2016 Tottenham Hotspur (H)

02 Jan 2017 Stoke City (A)

14 Jan 2017 Middlesbrough (H)

21 Jan 2017 AFC Bournemouth (A)

31 Jan 2017 7.45pm Arsenal (A)

04 Feb 2017 Burnley (H)

11 Feb 2017 Manchester United (A)

25 Feb 2017 West Ham United (H)

04 Mar 2017 Southampton (H)

11 Mar 2017 Chelsea (A)

18 Mar 2017 Crystal Palace (A)

01 Apr 2017 Sunderland (H)

04 Apr 2017 7.45pm West Bromwich Albion (H)

08 Apr 2017 Tottenham Hotspur (A)

15 Apr 2017 Swansea City (H)

22 Apr 2017 Hull City (A)

29 Apr 2017 Liverpool (H)

06 May 2017 Leicester City (A)

13 May 2017 Everton (A)

21 May 2017 Manchester City (H)

West Bromwich Albion 2016/17 fixtures list

13 Aug 2016 Crystal Palace (A)

20 Aug 2016 Everton (H)

27 Aug 2016 Middlesbrough (H)

10 Sep 2016 AFC Bournemouth (A)

17 Sep 2016 West Ham United (H)

24 Sep 2016 Stoke City (A)

01 Oct 2016 Sunderland (A)

15 Oct 2016 Tottenham Hotspur (H)

22 Oct 2016 Liverpool (A)

29 Oct 2016 Manchester City (H)

05 Nov 2016 Leicester City (A)

19 Nov 2016 Burnley (H)

26 Nov 2016 Hull City (A)

03 Dec 2016 Watford (H)

10 Dec 2016 Chelsea (A)

13 Dec 2016 8pm Swansea City (H)

17 Dec 2016 Manchester United (H)

26 Dec 2016 Arsenal (A)

31 Dec 2016 Southampton (A)

02 Jan 2017 Hull City (H)

14 Jan 2017 Tottenham Hotspur (A)

21 Jan 2017 Sunderland (H)

31 Jan 2017 7.45pm Middlesbrough (A)

04 Feb 2017 Stoke City (H)

11 Feb 2017 West Ham United (A)

25 Feb 2017 AFC Bournemouth (H)

04 Mar 2017 Crystal Palace (H)

11 Mar 2017 Everton (A)

18 Mar 2017 Arsenal (H)

01 Apr 2017 Manchester United (A)

04 Apr 2017 7.45pm Watford (A)

08 Apr 2017 Southampton (H)

15 Apr 2017 Liverpool (H)

22 Apr 2017 Manchester City (A)

29 Apr 2017 Leicester City (H)

06 May 2017 Burnley (A)

13 May 2017 Chelsea (H)

21 May 2017 Swansea City (A)

West Ham 2016/17 fixtures list

13 Aug 2016 Chelsea (A)

20 Aug 2016 AFC Bournemouth (H)

27 Aug 2016 Manchester City (A)

10 Sep 2016 Watford (H)

17 Sep 2016 West Bromwich Albion (A)

24 Sep 2016 Southampton (H)

01 Oct 2016 Middlesbrough (H)

15 Oct 2016 Crystal Palace (A)

22 Oct 2016 Sunderland (H)

29 Oct 2016 Everton (A)

05 Nov 2016 Stoke City (H)

19 Nov 2016 Tottenham Hotspur (A)

26 Nov 2016 Manchester United (A)

03 Dec 2016 Arsenal (H)

10 Dec 2016 Liverpool (A)

13 Dec 2016 7.45pm Burnley (H)

17 Dec 2016 Hull City (H)

26 Dec 2016 Swansea City (A)

31 Dec 2016 Leicester City (A)

02 Jan 2017 Manchester United (H)

14 Jan 2017 Crystal Palace (H)

21 Jan 2017 Middlesbrough (A)

31 Jan 2017 7.45pm Manchester City (H)

04 Feb 2017 Southampton (A)

11 Feb 2017 West Bromwich Albion (H)

25 Feb 2017 Watford (A)

04 Mar 2017 Chelsea (H)

11 Mar 2017 AFC Bournemouth (A)

18 Mar 2017 Leicester City (H)

01 Apr 2017 Hull City (A)

04 Apr 2017 7.45pm Arsenal (A)

08 Apr 2017 Swansea City (H)

15 Apr 2017 Sunderland (A)

22 Apr 2017 Everton (H)

29 Apr 2017 Stoke City (A)

06 May 2017 Tottenham Hotspur (H)

13 May 2017 Liverpool (H)

21 May 2017 Burnley (A)