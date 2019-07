Wimbledon Order of Play 2019: Match schedule for today – Day 10 confirmed

Wimbledon is underway with a bombardment of action to be broadcast live across the BBC.

Advertisement

The All-England Club will be flooded with fans desperate to soak up the biggest matches, while millions will tune in from the comfort of their own home with Pimm’s in hand.

RadioTimes.com brings you the schedule for every day of the Wimbledon Men’s, Women’s and Doubles tournaments.

Check back each day for the latest information.

Wimbledon Order of Play – Day 10 (Thursday 11th July)

CENTRE COURT – 1:00pm START

Elina Svitolina v (7) Simona Halep

(11) Serena Williams v Barbora Zahlavova Strycova

(3) Raven Klaasen & Michael Venus v (2) Juan Sebastian Cabal & Robert Farah ​

No.1 COURT – 1:00pm START

(11) Nicolas Mahut & Edouard Roger-Vasselin v Ivan Dodig & Filip Polasek

(1) Bruno Soares & Nicole Melichar v Matwe Middelkoop & Zhaoxuan Yang

Robert Lindstedt & Jelena Ostapenko v (12) Franko Skugor & Raluca Olaru

No.2 COURT – 11:00pm START

Jeremy Bates & Andrew Castle v Wayne Ferreira & Mark Woodforde

Anne Keothavong & Arantxa Sanchez-Vicario v Iva Majoli& Magdalena Maleeva

(5) Wesley Koolhof & Kveta Peschke v Artem Sitak & Laura Siegemund

Mansour Bahrami & Chris Wilkinson v Jonas Bjorkman & Todd Woodbridge

No.3 COURT – 11:00am START

Anton Matusevich v (8) Shintaro Mochizuki

(1) Emma Navarro v (6) Natsumi Kawaguchi

Nicolas Alvarez Varona & Juan Bautista Torres v (2) Shintaro Mochizuki & Holger Vitus Nodskov Rune

(3) Natsumi Kawaguchi & Adrienn Nagy v Polina Kudermetova & Giulia Morlet

COURT 5 – 11:00am START

Arthur Fery & Toby Samuel v Taha Baadi & Filip Cristian Jianu

Savannah Broadus & Abigail Forbesv Weronika Baszak & Martyna Kubka

Eliot Spizzirri & Tyler Zink v Jacob Fearnley& Connor Thomson

Holly Fischer & Matilda Mutavdzic v Chloe Beck & Emma Navarro

COURT 6 – 11:00am START

Linda Fruhvirtova & Kristyna Lavickova v (2) Alina Charaeva& Anastasia Tikhonova

Funa Kozaki & Amarissa Kiara Toth v Carlota Martinez Cirez & Ane Mintegi Del Olmo

Flavio Cobolli & Dominic Stephan Stricker v Brandon Nakashima & Valentin Royer

Cannon Kingsley & Alexander Zgirovsky v (6) Shunsuke Mitsui & Keisuke Saitoh

COURT 8 – 11:00am START

Polina Kudermetova v Daria Snigur

Dalibor Svrcina v Carlos Gimeno Valero

(1) Jonas Forejtek & Jiri Lehecka v Tristan Schoolkate & Dane Sweeny

(8) Hurricane Tyra Black & Shavit Kimchi v Aubane Droguet & Selena Janicijevic

COURT 12 – 11:00am START

(4) Martin Damm (USA) v (10) Carlos Alcaraz Garfia

(10) Alexa Noel v Priska Madelyn Nugroho

(3) Martin Damm & Toby Kodat v Andrew Paulson & Eric Vanshelboim

Kamilla Bartone & Oksana Selekhmeteva v Robin Montgomery & Maria Camila Osorio Serrano

COURT 18 – 11:00am START

(17) Harold Mayot v Illya Beloborodko

Elsa Jacquemot v (4) Diane Parry

(7) Liam Draxl & Govind Nanda v Baptiste Anselmo& Loris Pourroy

Advertisement

Valentina Ryser & Alexandra Vecic v (4) Joanna Garland & Sohyun Park