World Athletics Championships 2025 on today: Schedule – Saturday 13th September
Check out the full daily schedule for the World Athletics Championships 2025, including all events live on TV.
The World Athletics Championships start overnight in Tokyo, Japan with plenty to savour on the first day of events.
Tonight's opening session will kick off with the men's and women's race walks, before a series of heats in field events.
Fans can tune in for the men's and women's 100m heats tomorrow morning in UK time, as well as the mixed 4x400m relay final.
RadioTimes.com brings you the World Athletics Championships 2025 schedule for today.
World Athletics Championships 2025 schedule today
All UK time. All events live on iPlayer and the BBC Sport website. Subject to change.
Day 1: Saturday 13th September
From 11:55pm (Friday) and 9:30am – BBC Two
From 11:45am – BBC One
Morning session
- 12:00am Men’s 35 Kilometres Race Walk - Final
- 12:00am Women’s 35 Kilometres Race Walk - Final
- 1:00am Women’s Discus Throw - Qualification, Group A
- 2:55am Men’s Shot Put - Qualification
- 2:55am Women’s Discus Throw - Qualification, Group B
- 3:23am Men’s 100m - Preliminary round
- 3:55am Mixed 4x400m Relay - Heats
Evening session
- 10:05am Men’s 3000m Steeplechase - Heats
- 10:30am Women’s Long Jump - Qualification
- 10:55am Women’s 100m - Heats
- 11:05am Men’s Pole Vault - Qualification
- 11:50am Women’s 1500m - Heats
- 12:35pm Men’s 100m - Heats
- 1:10pm Men’s Shot Put - Final
- 1:30pm Women’s 10000m - Final
- 2:20pm Mixed 4x400m Relay - Final
Day 2: Sunday 14th September
From 11:55pm (Saturday) and 10am – BBC Two
From 12:15pm – BBC One
Morning session
- 12:00am Women’s Marathon - Final
- 1:00am Women’s Hammer Throw - Qualification, Group A
- 1:35am Men’s 1500m - Heats
- 2:45am Women’s Hammer Throw - Qualification, Group B
- 3:28am Women’s 100m Hurdles - Heats
Evening session
- 10:35am Men’s 400m - Heats
- 10:40am Men’s High Jump - Qualification
- 11:10am Women’s Discus Throw - Final
- 11:25am Women’s 400m - Heats
- 12:20pm Women’s 100m - Semi-Final
- 12:40pm Women’s Long Jump - Final
- 12:43pm Men’s 100m - Semi-Final
- 1:05pm Women’s 1500m - Semi-Final
- 1:30pm Men’s 10,000m - Final
- 2:13pm Women’s 100m - Final
- 2:20pm Men’s 100m - Final
Day 3: Monday 15th September
From 11am and 1pm – BBC Two
From 12am and 12:15pm – BBC One
Morning session
- 12:00am Men’s Marathon - Final
- 1:00am Men’s Hammer Throw - Qualification, Group A
- 1:05am Women’s Pole Vault - Qualification
- 1:15am Women’s 3000m Steeplechase - Heats
- 2:45am Men’s Hammer Throw - Qualification, Group B
- 3:20am Women’s 400m Hurdles - Heats
Evening session
- 11:35am Men’s 400m Hurdles - Heats
- 11:40am Men’s Long Jump - Qualification
- 12:10pm Men’s Pole Vault - Final
- 12:20pm Men’s 110m Hurdles - Heats
- 1:00pm Women’s Hammer Throw - Final
- 1:05pm Women’s 100m Hurdles - Semi-Final
- 1:30pm Men’s 1500m - Semi-Final
- 1:55pm Men’s 3000m Steeplechase - Final
- 2:20pm Women’s 100m Hurdles - Final
Day 4: Tuesday 16th September
From 11am and 1pm – BBC Two
From 12:15pm – BBC One
Evening session
- 11:35am Men’s 800m - Heats
- 11:40am Women’s Triple Jump - Qualification
- 12:35pm Men’s High Jump - Final
- 12:40pm Men’s 110m Hurdles - Semi-Final
- 1:00pm Men’s Hammer Throw - Final
- 1:05pm Women’s 400m - Semi-Final
- 1:35pm Men’s 400m - Semi-Final
- 2:05pm Women’s 1500m - Final
- 2:20pm Men’s 110m Hurdles - Final
Day 5: Wednesday 17th September
From 11am and 1pm – BBC Two
From 12:15pm and 2pm – BBC One
Evening session
- 11:05am Men’s Triple Jump - Qualification
- 11:10am Men’s Javelin Throw - Qualification, Group A
- 11:30am Women’s 200m - Heats
- 12:10pm Women’s Pole Vault - Final
- 12:15pm Men’s 200m - Heats
- 12:45pm Men’s Javelin Throw Qualification - Group B
- 12:50pm Men’s Long Jump - Final
- 1:00pm Women’s 400m Hurdles - Semi-Final
- 1:30pm Men’s 400m Hurdles - Semi-Final
- 1:57pm Women’s 3000m Steeplechase - Final
- 2:20pm Men’s 1500m - Final
Day 6: Thursday 18th September
From 10:30am and 1pm – BBC Two
From 12:15pm and 2pm – BBC One
Evening session
- 11:05am Women’s 5000m - Heats
- 11:15am Women’s High Jump - Qualification
- 11:23am Men’s Javelin Throw - Final
- 11:55am Women’s 800m - Heats
- 12:55pm Women’s Triple Jump - Final
- 1:02pm Men’s 200m - Semi-Final
- 1:24pm Women’s 200m - Semi-Final
- 1:45pm Men’s 800m - Semi-Final
- 2:10pm Men’s 400m - Final
- 2:24pm Women’s 400m - Final
Day 7: Friday 19th September
From 11am – BBC Two
Evening session
- 9:33am Women’s 100m Hurdles Heptathlon
- 10:20am Women’s High Jump Heptathlon
- 11:30am Women’s Javelin Throw - Qualification, Group A
- 12:05pm Men’s 5000m - Heats
- 12:30pm Women’s Shot Put Heptathlon
- 12:45pm Women’s 800m - Semi-Final
- 12:50pm Men’s Triple Jump - Final
- 1:00pm Women’s Javelin Throw - Qualification, Group B
- 1:15pm Men’s 400m Hurdles - Final
- 1:27pm Women’s 400m Hurdles - Final
- 1:38pm Women’s 200m Heptathlon
- 2:06pm Men’s 200m - Final
- 2:22pm Women’s 200m - Final
Day 8: Saturday 20th September
From 1am and 10:30am – BBC Two
From 1pm – BBC One
Morning session
- 11:30pm Women’s 20 Kilometres Race Walk - Final
- 1:00am Men’s Discus Throw - Qualification, Group A
- 1:25am Men’s 100m Decathlon
- 1:50am Men’s 20 Kilometres Race Walk - Final
- 2:00am Women’s Shot Put - Qualification
- 2:05am Men’s Long Jump Decathlon
- 2:35am Men’s Discus Throw - Qualification, Group B
- 3:30am Women’s Long Jump Heptathlon
- 3:45am Men’s Shot Put Decathlon
Evening session
- 11:00am Women’s Javelin Throw Heptathlon
- 11:05am Men’s High Jump Decathlon
- 11:35am Men’s 4x400m Relay - Heats
- 11:54am Women’s Shot Put - Final
- 12:00pm Women’s 4x400m Relay - Heats
- 12:25pm Men’s 4x100m Relay - Heats
- 12:45pm Women’s 4x100m Relay - Heats
- 1:05pm Women’s Javelin Throw - Final
- 1:11pm Women’s 800m Heptathlon
- 1:29pm Women’s 5000m - Final
- 1:55pm Men’s 400m Decathlon
- 2:22pm Men’s 800m - Final
Day 9: Sunday 21st September
From 11am – BBC One
Morning session
- 1:05am Men’s 110m Hurdles Decathlon
- 1:55am Men’s Discus Throw Decathlon - Group A
- 3:05am Men’s Discus Throw Decathlon - Group B
- 3:35am Men’s Pole Vault Decathlon - Group A
- 4:20am Men’s Pole Vault Decathlon - Group B
Evening session
- 9:35am Men’s Javelin Throw Decathlon - Group A
- 10:47am Men’s Javelin Throw Decathlon - Group B
- 11:30am Women’s High Jump - Final
- 11:35am Women’s 800m - Final
- 11:50am Men’s 5000m - Final
- 12:00pm Men’s Discus Throw - Final
- 12:25pm Men’s 4x400m Relay - Final
- 12:40pm Women’s 4x400m Relay - Final
- 12:55pm Men’s 1500m Decathlon
- 1:10pm Women’s 4x100m Relay - Final
- 1:20pm Men’s 4x100m Relay - Final
Check out more of our Sport coverage or visit our TV Guide and Streaming Guide to find out what's on. For more TV recommendations and reviews, listen to The Radio Times Podcast.
Authors
Michael Potts is the Sport Editor for Radio Times, covering all of the biggest sporting events across the globe with previews, features, interviews and more. He has worked for Radio Times since 2019 and previously worked on the sport desk at Express.co.uk after starting his career writing features for What Culture. He achieved a first-class degree in Sports Journalism in 2014.