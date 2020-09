US Open 2020 schedule – Order of Play Thursday 3rd September

The US Open 2020 is crackling away in the early stages with big names jostling for position as they return to sharpness in the first Grand Slam tournament since pre-lockdown.

Andy Murray is the big draw on Thursday as he battled through the first round to set up a tough encounter with No.15 seed Felix Auger Aliassime.

The British superstar’s fitness will come under the microscope with anything less than a perfect recovery from his energy-sapping win on Monday likely to end his tournament.

Continuing the British theme, Johanna Konta is seeded No.9 for the tournament following several drop-outs prior to the tournament and she is taking to the court this afternoon. So too is men’s No.23 seed Dan Evans.

Serena Williams is also in action against Margarita Gasparyan as she seeks to make the most of a smaller field at Flushing Meadows.

Elsewhere, No.3 seed in the men’s draw Daniil Medvedev continues his push towards the title with a second round clash against Australian Christopher O’Connell.

RadioTimes.com brings you the full US Open 2020 schedule ahead of Thursday 3rd September’s play.

US Open 2020 schedule – Thursday’s Order of Play

Selected main courts. All UK time.

ARTHUR ASHE STADIUM

From 5pm

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

L. Fernandez (CAN) v S. Kenin (USA) (2)

MEN’S SINGLES – ROUND 2

S. Nagal (IND) v D. Thiem (AUT) (2)

From midnight

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

M. Gasparyan (RUS) v S. Williams (USA) (3)

MEN’S SINGLES – ROUND 2

F. Auger-Aliassime (CAN) (15) v A. Murray (GBR)

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

From 4pm

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

K. Scott (USA) v A. Anisimova (USA) (22)

MEN’S SINGLES – ROUND 2

V. Pospisil (CAN) v M. Raonic (CAN) (25)

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

S. Stephens (USA) (26) v O. Govortsova (BLR)

MEN’S SINGLES – ROUND 2

C.O’Connell (AUS) v D. Medvedev (RUS) (3)

From midnight

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

A. Sabalenka (BLR) (5) v V. Azarenka (BLR)

COURT 17

From 4pm

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

T. Pironkova (BUL) v G. Muguruza (ESP) (10)

MEN’S SINGLES – ROUND 2

G. Barrere (FRA) v A. Rublev (RUS) (10)

MEN’S SINGLES – ROUND 2

M. Berrettini (ITA) (6) v U. Humbert (FRA)

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

M. Keys (USA) (7) v A. Bolsova (ESP)

COURT 5

From 4pm

MEN’S SINGLES – ROUND 2

A. Kuznetsov (RUS) v K. Khachanov (RUS) (11)

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

S. Cirstea (ROU) v J. Konta (GBR) (9)

MEN’S SINGLES – ROUND 2

C. Moutet (FRA) v D. Evans (GBR) (23)

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

C. McNally (USA) v E. Alexandrova (RUS) (21)

COURT 11

From 4pm

MEN’S SINGLES – ROUND 2

A. de Minaur (AUS) (21) v R. Gasquet (FRA)

MEN’S SINGLES – ROUND 2

F. Tiafoe (USA) v J. Millman (AUS)

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

S. Vickery (USA) v I. Swiatek (POL)

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

E. Mertens (BEL) (16) v S. Sorribes Tormo (ESP)

COURT 4

From 4pm

MEN’S DOUBLES – ROUND 1

J. Cabal (COL)/R. Farah (COL) (1) v J. Melzer (AUT)/E. Roger-Vasselin (FRA)

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

K. Muchova (CZE) (20) v A. Kalinskaya (RUS)

MEN’S SINGLES – ROUND 2

J. Wolf (USA) v R. Carballes Baena (ESP)

COURT 6

From 4pm

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

D. Vekic (CRO) (18) v P. Tig (ROU)

From 6pm

MEN’S SINGLES – ROUND 2

E. Escobedo (USA) v S. Caruso (ITA)

MEN’S DOUBLES – ROUND 1

D. Inglot (GBR)/A. Qureshi (PAK) v J. Sock (USA)/J. Withrow (USA)

MEN’S DOUBLES – ROUND 1

E. Escobedo (USA)/N. Rubin (USA) v R. Bopanna (IND)/D. Shapovalov (CAN)

COURT 7

From 4pm

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

O. Jabeur (TUN) (27) v K. Kanepi (EST)

MEN’S SINGLES – ROUND 2

M. Cilic (CRO) (31) v N. Gombos (SVK)

MEN’S DOUBLES – ROUND 1

I. Dodig (CRO)/F. Polasek (SVK) (4) v J. Murray (GBR)/N. Skupski (GBR)

COURT 8

From 4pm

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

M. Sakkari (GRE) (15) v B. Pera (USA)

MEN’S SINGLES – ROUND 2

E. Ruusuvuori (FIN) v C. Ruud (NOR) (30)

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

A. Cornet (FRA) v Y. Bonaventure (BEL)

COURT 9

From 4pm

MEN’S DOUBLES – ROUND 1

M. Arevalo (ESA)/J.O’Mara (GBR) v J. Rojer (NED)/H. Tecau (ROU)

WOMEN’S DOUBLES – ROUND 1

J. Brady (USA)/C. Dolehide (USA) v O. Kalashnikova (GEO)/A. Kudryavtseva (RUS)

WOMEN’S DOUBLES – ROUND 1

G. Dabrowski (CAN)/A. Riske (USA) v N. Dzalamidze (RUS)/I. Khromacheva (RUS)

MEN’S DOUBLES – ROUND 1

N. Lammons (USA)/N. Monroe (USA) v J. Peers (AUS)/M. Venus (NZL)

COURT 12

From 4pm

MEN’S SINGLES – ROUND 2

R. Bautista Agut (ESP) (8) v M. Kecmanovic (SRB)

MEN’S SINGLES – ROUND 2

G. Dimitrov (BUL) (14) v M. Fucsovics (HUN)

WOMEN’S DOUBLES – ROUND 1

T. Babos (HUN)/K. Mladenovic (FRA) (1) v K. Christian (USA)/G. Olmos (MEX)

COURT 14

From 4pm

WOMEN’S DOUBLES – ROUND 1

S. Fichman (CAN)/D. Jurak (CRO) v K. Peschke (CZE) (4/D. Schuurs (NED) (4)WOMEN’S DOUBLES – ROUND 1

N. Melichar (USA) (3/Y. Xu (CHN) (3) v K. Flipkens (BEL)

A. Van Uytvanck (BEL)

WOMEN’S DOUBLES – ROUND 1

A. Li (USA)

B. Pera (USA) v S. Aoyama (JPN) (6/E. Shibahara (JPN) (6)

COURT 15

From 4pm

MEN’S DOUBLES – ROUND 1

M. Purcell (AUS)/L. Saville (AUS) v K. Krawietz (GER)/A. Mies (GER) (6)

WOMEN’S DOUBLES – ROUND 1

A. Friedsam (GER)/K. Siniakova (CZE) (8) v U. Arconada (USA)/C. McHale (USA)

WOMEN’S DOUBLES – ROUND 1

J. Pegula (USA)/S. Rogers (USA) v V. Kuzmova (SVK)/A. Sasnovich (BLR)

MEN’S DOUBLES – ROUND 1

M. Demoliner (BRA)/M. Middelkoop (NED) v N. Mahut (FRA)/J. Struff (GER)

