UK Championship snooker 2019 draw: Second round

The UK Championship is well underway with the second round draw confirmed.

RadioTimes.com will bring you the full draw for each round of the competition.

UK Championship snooker draw – Second round

Approximate times. Matches featuring top 10 players in bold.

Saturday 30th November

From 2:00pm

Ronnie O’Sullivan (1) v Tian Pengfei (65)

Noppon Saengkham (32) v Anthony McGill (33)

Li Hang (41) v Xiao Guodong (24)

Hong Kong Marco Fu (56) v Kyren Wilson (9)

Ian Burns (101) v Michael Holt (37)

Stuart Bingham (12) v Martin Gould (53)

Matthew Stevens (43) v Ryan Day (22)

From 8:00pm

Daniel Wells (57) v Israel Eden Sharav (125)

Thepchaiya Un-Nooh (21) v Zhao Xintong (44)

Anthony Hamilton (54) v James Cahill (119)

Robbie Williams (61) v Australia Neil Robertson (4)

Liam Highfield (59) v Mark Selby (6)

Mark Allen (7) v Jak Jones (71)

Scott Donaldson (26) v Ben Woollaston (39)

Barry Hawkins (10) v Alan McManus (55)

Sunday 1st December

From 2:00pm

Ding Junhui (16) v Cyprus Michael Georgiou (49)

Allister Carter (17) v Robert Milkins (48)

Stuart Carrington (45) v Yan Bingtao (20)

Peter Ebdon (52) v Jack Lisowski (13)

Louis Heathcote (95) v Nigel Bond (98)

Mei Xiwen (66) v Judd Trump (2)

Fan Zhengyi (100) v Mark Davis (35)

Graeme Dott (19) v Yuan Sijun (46)

From 8:00pm

Liang Wenbo (40) v David Grace (104)

John Higgins (5) v Lu Ning (60)

Mark J Williams (3) v Michael White (62)

Stephen Maguire (14) v Jordan Brown (78)

Martin O’Donnell (38) v Ricky Walden (27)

Jimmy Robertson (23) v Norway Kurt Maflin (42)

Chris Wakelin (47) v Gary Wilson (18)

Akani Songsermsawad (50) v Joe Perry (15)