UK Championship snooker 2019 draw: First round

The UK Championship is ready to go, with a stacked schedule of matches confirmed in the first round.

Advertisement

RadioTimes.com will bring you the full draw for each round of the competition.

UK Championship snooker draw – First round

Approximate times. Matches featuring top 10 players in bold.

Tuesday 26th November

From 3:30pm

Li Hang (41) v Jamie Clarke (88)

Liang Wenbo (40) v Dominic Dale (89)

Lu Ning (60) v Joe O’Connor (69)

Sam Craigie (64) v Tian Pengfei (65)

Neil Robertson (4) v Malta Alex Borg (123)

Allister Carter (17) v Brandon Sargeant (110)

Stuart Bingham (12) v Lei Peifan (117)

Zhao Xintong (44) v Switzerland Alexander Ursenbacher (85)

From 8:30pm

Luca Brecel (31) v Nigel Bond (98)

Noppon Saengkham (32) v Jackson Page (97)

Anthony McGill (33) v Mitchell Mann (96)

Michael Holt (37) v Poland Adam Stefanow (92)

Daniel Wells (57) v Zhang Anda (72)

John Higgins (5) v Peter Lines (121)

David B Gilbert (11) v James Cahill (119)

Wednesday 27th November

From 10:30am

Stephen Maguire (14) v Billy Joe Castle (115)

Stuart Carrington (45) v James Wattana (84)

Graeme Dott (19) v Barry Pinches (105)

Andrew Higginson (58) v Jak Jones (71)

Akani Songsermsawad (50) v Lee Walker (79)

Ding Junhui (16) v Duane Jones (113)

Lü Haotian (29) v Hong Kong Andy Lee (99)

Marco Fu (56) v Craig Steadman (73)

From 3:30pm

Martin Gould (53) v Alfie Burden (76)

Barry Hawkins (10) v Gerard Greene (118)

Michael Georgiou (49) v Oliver Lines (80)

Mark Selby (6) v Andy Hicks (122)

Matthew Selt (28) v Ian Burns (101)

Peter Ebdon (52) v John Astley (77)

Yuan Sijun (46) v Hammad Miah (83)

Ryan Day (22) v Iran Sohail Vahedi (112)

From 8:30pm

Iran Hossein Vafaei (34) v Louis Heathcote (95)

Gary Wilson (18) v Bai Langning (111)

Kyren Wilson (9) v Riley Parsons (126)

Mark J Williams (3) v Fraser Patrick (124)

Mark Davis (35) v Si Jiahui (94)

Scott Donaldson (26) v Chen Zifan (103)

Ricky Walden (27) v Xu Si (102)

Mark Joyce (51) v Jordan Brown (78)

Thursday 28th November

From 10:30am

Yan Bingtao (20) v Brazil Igor Figueiredo (106)

Ken Doherty (63) v Mei Xiwen (66)

Alan McManus (55) v Elliot Slessor (74)

Zhou Yuelong (30) v Fan Zhengyi (100)

Robbie Williams (61) v Luo Honghao (68)

Jack Lisowski (13) v David Lilley (116)

Xiao Guodong (24) v Rod Lawler (108)

Anthony Hamilton (54) v Sam Baird (75)

Yan Bingtao (20) v Brazil Igor Figueiredo (106)

From 3:30pm

Judd Trump (2) v Amine Amiri (127)

Joe Perry (15) v Germany Simon Lichtenberg (114)

Kurt Maflin (42) v Malaysia Thor Chuan Leong (87)

Michael White (62) v Fergal O’Brien (67)

Martin O’Donnell (38) v Kishan Hirani (91)

Mark King (36) v Chang Bingyu (93)

Tom Ford (25) v David Grace (104)

Shaun Murphy (8) v Israel Eden Sharav (125)

Martin O’Donnell (38) v Kishan Hirani (91)

Advertisement

From 8:30pm

Jimmy Robertson (23) v Poland Kacper Filipiak (109)

Chris Wakelin (47) v Ashley Carty (82)

Ben Woollaston (39) v Zhang Jiankang (90)

Mark Allen (7) v Jimmy White (120)

Ronnie O’Sullivan (1) v Ross Bulman (a)

Liam Highfield (59) v Mike Dunn (70)

Thepchaiya Un-Nooh (21) v Jamie O’Neill (107)

Robert Milkins (48) v Harvey Chandler (81)