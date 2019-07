Wimbledon Order of Play 2019: Match schedule for today – Day 9 confirmed

Wimbledon is underway with a bombardment of action to be broadcast live across the BBC.

The All-England Club will be flooded with fans desperate to soak up the biggest matches, while millions will tune in from the comfort of their own home with Pimm’s in hand.

RadioTimes.com brings you the schedule for every day of the Wimbledon Men’s, Women’s and Doubles tournaments.

Check back each day for the latest information.

Wimbledon Order of Play – Day 9 (Wednesday 10th July)

CENTRE COURT – SHOW COURT – 13:00 START

Novak Djokovic (1) vs David Goffin (21)

Kei Nishikori (8) vs Roger Federer (2)

No.1 COURT – SHOW COURT – 13:00 START

Guido Pella (26) vs Roberto Bautista Agut (23)

Sam Querrey vs Rafael Nadal (3)

No.2 COURT – SHOW COURT – 11:00 START

Anna-Lena Groenefeld / Demi Schuurs (8) vs Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova (2)

NOT BEFORE 13.00

Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova (3) or Irina-Camelia Begu / Monica Niculescu (15) vs Elise Mertens / Aryna Sabalenka (6)

Bruno Soares / Nicole Melichar (1) vs Andy Murray / Serena Williams

Mario Ancic / Wayne Black vs Xavier Malisse / Max Mirnyi

No.3 COURT – SHOW COURT – 11:00 START

Fernando Gonzalez / Sebastien Grosjean vs Arnaud Clement / Michael Llodra

Henri Kontinen / John Peers (8) vs Raven Klaasen / Michael Venus (3)

Ivan Dodig / Latisha Chan (8) vs Edouard Roger-Vasselin / Andreja Klepac (11)

John Peers / Shuai Zhang (4) vs Robert Lindstedt / Jelena Ostapenko

COURT 12 – SHOW COURT – 11:00 START

Danielle Collins / Bethanie Mattek-Sands vs Gabriela Dabrowski / Yifan Xu (4)

Matwe Middelkoop / Zhaoxuan Yang vs Marcus Daniell / Jennifer Brady

Artem Sitak / Laura Siegemund vs Mate Pavic / Gabriela Dabrowski (3)

COURT 18 – SHOW COURT – 11:00 START

Tracy Austin / Andrea Jaeger vs Marion Bartoli / Daniela Hantuchova

Wesley Koolhof / Kveta Peschke (5) vs Aisam-Ul-Haq Qureshi / Nadiia Kichenok

Conchita Martinez / Barbara Schett vs Kim Clijsters / Rennae Stubbs

COURT 4 – 11:00 START

Arthur Fery vs Shintaro Mochizuki (8)

Matilda Mutavdzic 50 vs Alexa Noel (10)

Liam Draxl / Govind Nanda (7) vs Nicholas David Ionel / Wojciech Marek

Charlotte Owensby / Alexandra Yepifanova vs Joanna Garland / Sohyun Park (4)

COURT 5 – 11:00 START

Filip Cristian Jianu (13) vs Carlos Gimeno Valero

Elsa Jacquemot vs Mai Napatt Nirundorn

Carlos Gimeno Valero / Pablo Llamas Ruiz vs Flavio Cobolli / Dominic Stephan Stricker

Elina Avanesyan / Elsa Jacquemot vs Robin Montgomery / Maria Camila Osorio Serrano

COURT 7 – 11:00 START

Emma Navarro (1) vs Katrina Scott

Elizabeth Mandlik vs Natsumi Kawaguchi (6)

Carlota Martinez Cirez / Ane Mintegi Del Olmo vs Michaela Kadleckova / Katrina Scott

Pia Lovric / Mai Napatt Nirundorn vs Chloe Beck / Emma Navarro (7)

COURT 8 – 11:00 START

Tristan Schoolkate vs Dalibor Svrcina

Qinwen Zheng (3) vs Polina Kudermetova

Taha Baadi / Filip Cristian Jianu vs Leandro Riedi / Dalibor Svrcina

Polina Kudermetova / Giulia Morlet vs Sonay Kartal / Erin Richardson

COURT 14 – 11:00 START

Martin Damm (4) vs Taha Baadi

Holger Vitus Nodskov Rune (1) 1 vs Anton Matusevich

Carlos Alcaraz Garfia (10) vs William Grant

Daria Frayman / Darja Semenistaja 5 vs Holly Fischer / Matilda Mutavdzic

COURT 15 – 11:00 START

Brandon Nakashima (6) vs Harold Mayot (17)

Hong Yi Cody Wong vs Diane Parry (4)

Eliot Spizzirri / Tyler Zink vs Alejo Lorenzo Lingua Lavallen / Harold Mayot

Diane Parry / Qinwen Zheng (1) vs Kamilla Bartone / Oksana Selekhmeteva

COURT 16 – 11:00 START

Daria Snigur vs Robin Montgomery

Nicolas Alvarez Varona vs Illya Beloborodko

Martin Damm / Toby Kodat (3) vs Roman Andres Burruchaga / Natan Rodrigues

Illya Beloborodko / Peter Makk vs Baptiste Anselmo / Loris Pourroy

COURT 17 – 11:00 START

Kevin Chahoud / Phuong Van Nguyen vs Andrew Paulson / Eric Vanshelboim

Priska Madelyn Nugroho vs Linda Fruhvirtova

Jonas Forejtek / Jiri Lehecka (1) vs Andrew Dale / Andres Martin

Aubane Droguet / Selena Janicijevic vs Priska Madelyn Nugroho / Annerly Poulos