Wimbledon Order of Play 2019: Match schedule for today – Day 4 confirmed

Wimbledon is underway with a bombardment of action to be broadcast live across the BBC.

The All-England Club will be flooded with fans desperate to soak up the biggest matches, while millions will tune in from the comfort of their own home with Pimm’s in hand.

RadioTimes.com brings you the schedule for every day of the Wimbledon Men’s, Women’s and Doubles tournaments.

Check back each day for the latest information.

Wimbledon Order of Play – Day 4

CENTRE COURT – from 1:00pm

Kei Nishikori (JPN) [8] 97 v Cameron Norrie (GBR) 100

Katerina Siniakova (CZE) 54 v Johanna Konta (GBR) [19] 56

Nick Kyrgios (AUS) 93 v Rafael Nadal (ESP) [3] 96

No.1 COURT – from 1:00pm

Kristina Mladenovic (FRA) 62 v Petra Kvitova (CZE) [6] 64

Jay Clarke (GBR) 125 v Roger Federer (SUI) [2] 128

Serena Williams (USA) [11] 17 v Kaja Juvan (SLO) 19

No.2 COURT – from 11:00am

Ashleigh Barty (AUS) [1] 1 v Alison Van Uytvanck (BEL) 4

Daniel Evans (GBR) 86 v Nikoloz Basilashvili (GEO) [18] 88

Lauren Davis (USA) 30 v Angelique Kerber (GER) [5] 32

Matteo Berrettini (ITA) [17] 113 v Marcos Baghdatis (CYP) 116

No.3 COURT – from 11:00am

Sloane Stephens (USA) [9] 49 v Yafan Wang (CHN) 51

Mikhail Kukushkin (KAZ) 110 v John Isner (USA) [9] 112

Marton Fucsovics (HUN) 77 v Fabio Fognini (ITA) [12] 80

COURT 4 – from 11:00am

Shuko Aoyama (JPN) / Aleksandra Krunic (SRB) 29 v Kaitlyn Christian (USA) / Dalila Jakupovic (SLO) 30

Nadiia Kichenok (UKR) / Abigail Spears (USA) 11 v Sofia Kenin (USA) / Andrea Petkovic (GER) 12

Roman Jebavy (CZE) / Philipp Oswald (AUT) 59 v Hugo Dellien (BOL) / Guido Pella (ARG) 60

Anastasia Potapova (RUS) / Dayana Yastremska (UKR) 3 v Jennifer Brady (USA) / Alison Riske (USA) 4

COURT 5 – from 11:00am

Madison Brengle (USA) / Erin Routliffe (NZL) 21 v Xinyun Han (CHN) / Oksana Kalashnikova (GEO) 22

Marcus Daniell (NZL) / Wesley Koolhof (NED) 21 v Rohan Bopanna (IND) / Pablo Cuevas (URU) 22

Alize Cornet (FRA) / Petra Martic (CRO) 7 v Veronika Kudermetova (RUS) / Jelena Ostapenko (LAT) [14] 8

Pablo Carreno Busta (ESP) / Feliciano Lopez (ESP) 53 v Cristian Garin (CHI) / Nicolas Jarry (CHI) 54

COURT 6 – from 11:00am

Roberto Carballes Baena (ESP) / Lorenzo Sonego (ITA) 51 v Fabrice Martin (FRA) / Hugo Nys (MON) 52

Robin Haase (NED) / Frederik Nielsen (DEN) [16] 41 v Romain Arneodo (MON) / Damir Dzumhur (BIH) 42

Rebecca Peterson (SWE) / Tamara Zidansek (SLO) 37 v Mihaela Buzarnescu (ROU) / Raluca Olaru (ROU) 38

Su-Wei Hsieh (TPE) / Barbora Strycova (CZE) [3] 17 v Mona Barthel (GER) / Xenia Knoll (SUI) 18

COURT 7 – from 11:00am

Monica Puig (PUR) / Shelby Rogers (USA) 43 v

Makoto Ninomiya (JPN) / Renata Voracova (CZE) 44

Henri Kontinen (FIN) / John Peers (AUS) [8] 33 v Gerard Granollers (ESP) / Marcel Granollers (ESP) 34

Robert Lindstedt (SWE) / Tim Puetz (GER) 35 v Denis Kudla (USA) / Sam Querrey (USA) 36

Andreea Mitu (ROU) / Pauline Parmentier (FRA) 35 v Danielle Collins (USA) / Bethanie Mattek-Sands (USA) 36

COURT 8 – from 11:00am

Nicolas Mahut (FRA) / Edouard Roger-Vasselin (FRA) [11] 9 v Liam Broady (GBR) / Scott Clayton (GBR) 10

ALTERNATES v Evan Hoyt (GBR) / Luke Johnson (GBR) 28

Yingying Duan (CHN) / Saisai Zheng (CHN) [13] 41 v Magdalena Rybarikova (SVK) / Stefanie Voegele (SUI) 42

Raquel Atawo (USA) / Lyudmyla Kichenok (UKR) [16] 57 v Mandy Minella (LUX) / Heather Watson (GBR) 58

COURT 10 – from 11:00am

Vitalia Diatchenko (RUS) / Yulia Putintseva (KAZ) 51 v Alicja Rosolska (POL) / Astra Sharma (AUS) 52

Samantha Stosur (AUS) / Shuai Zhang (CHN) [5] 33 v Margarita Gasparyan (RUS) / Alexandra Panova (RUS) 34

Jean-Julien Rojer (NED) / Horia Tecau (ROU) [5] 49 v Marco Cecchinato (ITA) / Andreas Seppi (ITA) 50

Ekaterina Alexandrova (RUS) / Viktorija Golubic (SUI) 19 v Asia Muhammad (USA) / Taylor Townsend (USA) 20

COURT 11 – from 11:00am

Maria Sakkari (GRE) / Ajla Tomljanovic (AUS) 55 v Lucie Hradecka (CZE) / Andreja Klepac (SLO) [11] 56

Lloyd Harris (RSA) / Casper Ruud (NOR) 13 v Marcelo Arevalo (ESA) / Miguel Angel Reyes-Varela (MEX) 14

Laslo Djere (SRB) / Janko Tipsarevic (SRB) 19 v Santiago Gonzalez (MEX) / Aisam-Ul-Haq Qureshi (PAK) 20

COURT 12 – from 11:00am

Harriet Dart (GBR) 5 v Beatriz Haddad Maia (BRA) 7

Marin Cilic (CRO) [13] 81 v Joao Sousa (POR) 83

Amanda Anisimova (USA) [25] 57 v Magda Linette (POL) 59

Dominik Koepfer (GER) 117 v Diego Schwartzman (ARG) [24] 120

COURT 14 – from 11:00am

John Millman (AUS) 70 v Laslo Djere (SRB) [31] 72

Carla Suarez Navarro (ESP) [30] 25 v Pauline Parmentier (FRA) 28

Varvara Flink (RUS) 22 v Julia Goerges (GER) [18] 24

Daniel Evans (GBR) / Lloyd Glasspool (GBR) 11 v Leonardo Mayer (ARG) / Joao Sousa (POR) 12

COURT 15 – from 11:00am

Jan-Lennard Struff (GER) [33] 105 v Taylor Fritz (USA) 107

Elise Mertens (BEL) [21] 41 v Monica Niculescu (ROU) 44

Lucas Pouille (FRA) [27] 121 v Gregoire Barrere (FRA) 124

Daria Kasatkina (RUS) / Anett Kontaveit (EST) 23 v Irina-Camelia Begu (ROU) / Monica Niculescu (ROU) [15] 24

COURT 16 – from 11:00am

Sam Querrey (USA) 66 v Andrey Rublev (RUS) 68

Alison Riske (USA) 10 v Ivana Jorovic (SRB) 12

Gilles Simon (FRA) [20] 73 v Tennys Sandgren (USA) 76

COURT 17 – from 11:00am

Tamara Zidansek (SLO) 45 v Qiang Wang (CHN) [15] 48

Laura Siegemund (GER) 37 v Barbora Strycova (CZE) 39

Ricardas Berankis (LTU) 90 v Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 92

Denys Molchanov (UKR) / Igor Zelenay (SVK) 15 v Bob Bryan (USA) / Mike Bryan (USA) [7] 16

COURT 18 – from 11:00am

Steve Johnson (USA) 101 v Alex De Minaur (AUS) [25] 104

Kiki Bertens (NED) [4] 33 v Taylor Townsend (USA) 36

Kaia Kanepi (EST) 14 v Belinda Bencic (SUI) [13] 16

Jamie Murray (GBR) / Neal Skupski (GBR) [10] 25 v Ivan Dodig (CRO) / Filip Polasek (SVK) 26