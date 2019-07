Wimbledon Order of Play 2019: Match schedule for today – Day 2 confirmed

Wimbledon is underway with a bombardment of action to be broadcast live across the BBC.







Wimbledon Order of Play – Day 2

CENTRE COURT – from 1:00pm

Tatjana Maria (GER) v Angelique Kerber (GER) [5]

Lloyd Harris (RSA) v Roger Federer (SUI) [2]

Serena Williams (USA) [11] v Giulia Gatto-Monticone (ITA)

No.1 COURT – from 1:00pm

Ashleigh Barty (AUS) [1] v Saisai Zheng (CHN)

Ana Bogdan (ROU) v Johanna Konta (GBR) [19]

Yuichi Sugita (JPN) v Rafael Nadal (ESP) [3]

No.2 COURT – from 11:00am

Sloane Stephens (USA) [9] v Timea Bacsinszky (SUI)

Dominic Thiem (AUT) [5] v Sam Querrey (USA)

Maria Sharapova (RUS) v Pauline Parmentier (FRA)

Casper Ruud (NOR) v John Isner (USA) [9]

No.3 COURT – from 11:00am

Nick Kyrgios (AUS) v Jordan Thompson (AUS)

Beatriz Haddad Maia (BRA) v Garbine Muguruza (ESP) [26]

Ons Jabeur (TUN) v Petra Kvitova (CZE) [6]

Marin Cilic (CRO) [13] v Adrian Mannarino (FRA)

COURT 4 – from 11:00am

Ekaterina Alexandrova (RUS) v Katerina Siniakova (CZE)

Gilles Simon (FRA) [20] v Salvatore Caruso (ITA)

Jan-Lennard Struff (GER) [33] v Radu Albot (MDA)

COURT 5 – from 11:00am

Barbora Strycova (CZE) v Lesia Tsurenko (UKR) [32]

Kateryna Kozlova (UKR) v Lauren Davis (USA)

Dominik Koepfer (GER) v Filip Krajinovic (SRB)

Pablo Andujar (ESP) v Mikhail Kukushkin (KAZ)

COURT 6 – from 11:00am

Svetlana Kuznetsova (RUS) v Alison Van Uytvanck (BEL)

Magda Linette (POL) v Anna Kalinskaya (RUS)

Yasutaka Uchiyama (JPN) v Tennys Sandgren (USA)

Guido Andreozzi (ARG) v Laslo Djere (SRB) [31]

COURT 7 – from 11:00am

Steve Johnson (USA) v Albert Ramos-Vinolas (ESP)

Yafan Wang (CHN) v Tereza Martincova (CZE)

Lesley Kerkhove (NED) v Ivana Jorovic (SRB)

Hugo Dellien (BOL) v John Millman (AUS)

COURT 8 – from 11:00am

Elise Mertens (BEL) [21] v Fiona Ferro (FRA)

Brayden Schnur (CAN) v Marcos Baghdatis (CYP)

Jay Clarke (GBR) v Noah Rubin (USA)

Arina Rodionova (AUS) v Taylor Townsend (USA)

COURT 9 – from 11:00am

Stefanie Voegele (SUI) v Kaia Kanepi (EST)

Cristian Garin (CHI) v Andrey Rublev (RUS)

Kaja Juvan (SLO) v Kristyna Pliskova (CZE)

Marton Fucsovics (HUN) v Dennis Novak (AUT)

COURT 10 – from 11:00am

Vera Lapko (BLR) v Qiang Wang (CHN) [15]

Matteo Berrettini (ITA) [17] v Aljaz Bedene (SLO)

Paula Badosa (ESP) v Varvara Flink (RUS)

Alexander Bublik (KAZ) v Gregoire Barrere (FRA)

COURT 12 – from 11:00am

Kei Nishikori (JPN) [8] v Thiago Monteiro (BRA)

Laura Siegemund (GER) v Katie Swan (GBR)

Bernard Tomic (AUS) v Jo-Wilfried Tsonga (FRA)

Kiki Bertens (NED) [4] v Mandy Minella (LUX)

COURT 14 – from 11:00am

Harriet Dart (GBR) v Christina McHale (USA)

Tamara Zidansek (SLO) v Eugenie Bouchard (CAN)

Denis Shapovalov (CAN) [29] v Ricardas Berankis (LTU)

Lucas Pouille (FRA) [27] v Richard Gasquet (FRA)

COURT 15 – from 11:00am

Marco Cecchinato (ITA) v Alex De Minaur (AUS) [25]

Vitalia Diatchenko (RUS) v Kristina Mladenovic (FRA)

Matthew Ebden (AUS) v Diego Schwartzman (ARG) [24]

Donna Vekic (CRO) [22] v Alison Riske (USA)

COURT 16 – from 11:00am

Andrea Petkovic (GER) v Monica Niculescu (ROU)

Denis Istomin (UZB) v Cameron Norrie (GBR)

Taylor Fritz (USA) v Tomas Berdych (CZE)

COURT 17 – from 11:00am

James Ward (GBR) v Nikoloz Basilashvili (GEO) [18]

Amanda Anisimova (USA) [25] v Sorana Cirstea (ROU)

Elena-Gabriela Ruse (ROU) v Julia Goerges (GER) [18]

Joao Sousa (POR) v Paul Jubb (GBR)

COURT 18 – from 11:00am

Federico Delbonis (ARG) v Daniel Evans (GBR)

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) v Belinda Bencic (SUI) [13]

Carla Suarez Navarro (ESP) [30] v Samantha Stosur (AUS)

Frances Tiafoe (USA) v Fabio Fognini (ITA) [12]