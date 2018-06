Champions League on BT Sport: which matches are on when?

Manchester United, Manchester City, Chelsea and Arsenal are all in action in the Champions League on BT Sport, while Barcelona's first match is available to watch for free

The first season of the Champions League on BT Sport has kicked off.

BT TV subscribers will be able to watch every match live, with BT customers also able to watch matches online and via the BT Sport app. Select games will also be available to non-subscribers via Freeview channel BT Sport Showcase.

Find out when and where every match is on TV here.

Wednesday 16th September

Dinamo Zagreb v Arsenal, 7:30pm BT Sport Europe

Chelsea v Maccabi Tel Aviv, 7pm BT Sport 2

Roma v Barcelona (Free to air), 7:30pm BT Sport Extra 1, BT Sport Showcase

Olympiakos v Bayern Munich, 7:45pm BT Sport Extra 2

Valencia v Zenit St Petersburg, 7:45pm BT Sport Extra 3

Dynamo Kiev v FC Porto, 7:45pm BT Sport Extra 4

Bayer Leverkusen v BATE Borisov, 7:45pm BT Sport Extra 5

Gent v Lyon, 7:45pm BT Sport Extra 6

Tuesday 29th September

FC Porto v Chelsea, 7:30pm BT Sport Europe

Arsenal v Olympiakos, 7pm BT Sport 2

Barcelona v Bayer Leverkusen, 7:45pm BT Sport Extra 1

Bayern Munich v Dinamo Zagreb, 7:45pm BT Sport Extra 2

Lyon v Valencia, 7:45pm BT Sport Extra 3

BATE Borisov v Roma, 7:45pm BT Sport Extra 4

Zenit St Petersburg v Gent, 7:45pm BT Sport Extra 5

Maccabi Tel-Aviv v Dynamo Kiev, 7:45pm BT Sport Extra 6

Wednesday 30th September

Astana v Galatasaray, 4:45pm BT Sport 2

Manchester United v Wolfsburg, 7:30pm BT Sport Europe

Borussia Monchengladbach v Manchester City, 7pm BT Sport 2

Juventus v Sevilla, 7:45pm BT Sport Extra 1

Atletico Madrid v Benfica, 7:45pm BT Sport Extra 2

Malmo v Real Madrid, 7:45pm BT Sport Extra 3

Shakhtar Donetsk v Paris Saint-Germain, 7:45pm BT Sport Extra 4

CSKA Moscow v PSV Eindhoven, 7:45pm BT Sport Extra 5

Tuesday 20th October

Arsenal v Bayern Munich, 7:30pm BT Sport Europe

Dynamo Kiev v Chelsea, 7pm BT Sport 2

Bayer Leverkusen v Roma, 7:45pm BT Sport Extra 1

BATE Borisov v Barcelona, 7:45pm BT Sport Extra 2

FC Porto v Maccabi Tel-Aviv, 7:45pm BT Sport Extra 3

Valencia v Gent, 7:45pm BT Sport Extra 4

Zenit St Petersburg v Lyon, 7:45pm BT Sport Extra 5

Dinamo Zagreb v Olympiakos, 7:45pm BT Sport Extra 6

Wednesday 21st October

CSKA Moscow v Manchester United, 7:30pm BT Sport Europe

Manchester City v Sevilla, 7pm BT Sport 2

Paris Saint-Germain v Real Madrid, 7:45pm BT Sport Extra 1

Juventus v Borussia Monchengladbach, 7:45pm BT Sport Extra 2

Wolfsburg v PSV Eindhoven, 7:45pm BT Sport Extra 3

Atletico Madrid v Astana, 7:45pm BT Sport Extra 4